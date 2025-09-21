IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Тръмп, Ванс и движението MAGA ще почетат Чарли Кърк в мемориала в Аризона

Възпоменателната служба ще се проведе на стадион “Стейт Фарм”

21.09.2025 | 09:43 ч. Обновена: 21.09.2025 | 10:27 ч.
Президентът Доналд Тръмп, вицепрезидентът Джей Ди Ванс, както и видни членове на неговото движение “Make America Great Again“ ще отдадат почит днес на консервативния активист Чарли Кърк, чието убийство отбеляза знаменателен момент в напрегнатата политическа атмосфера на Америка, съобщава АР.

Очаква се възпоменателната служба за Кърк, на когото Тръмп отдава ключова роля за победата му на изборите през 2024 г., да привлече десетки хиляди опечалени. Към Тръмп ще се присъединят още вицепрезидента Джей Ди Ванс, висши служители на Белия дом и млади консерватори, оформени от 31-годишния бунтар Кърк.

Убийството на Кърк по време на неговото участие в университетски кампус на 10 септември в Юта предизвика ожесточен дебат за насилието, благоприличието и свободата на словото в епоха на дълбоко политическо разделение. Стрелбата също така предизвика страх сред някои американци, че Тръмп се опитва да използва възмущението от убийството като оправдание за потискане на гласовете на своите критици и политически опоненти.

Службата ще се проведе на стадион “Стейт Фарм“, домът на отбора на НФЛ “Аризона Кардиналс“, западно от Финикс, където се намира организацията на Кърк Turning Point. Очаква се сигурността да бъде засилена, с подобно ниво на присъствие на федералните правоохранителни органи, както при Супербоул или друго важно събитие.

MAGA Доналд Тръмп Джей Ди Ванс Аризона Чарли Кърк мемориал САЩ
