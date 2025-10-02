US знамената за посещението на Тръмп във Великобритания не били достатъчно MAGA червени

Президентът на САЩ Доналд Тръмп с дни разказваше как той и първата дама Мелания са си прекарали изключително добре по време на официалното си посещение във Великобритания. То остана в историята, след като Тръмп е бил удостоен с честта два пъти. Но информация, излизаща сега, е възможно да е оставила горчив привкус на обикновените британци.

Съобщава се, че правителството на Обединеното кралство е трябвало да похарчи над 50 хиляди паунда, за да смени американските знамена за държавното посещение на Тръмп. Причината е дребна, но очебийна (поне за екипа на Тръмп) - грешен нюанс на червеното. Казано на езика на Тръмп - червеното в знамената не е било в нюанс MAGA.

Предполага се, че длъжностните лица са били принудени да подменят 66 ръчно ушити знамена със звезди и райета миналия месец, на цена от 800 паунда всяко, преди тридневното посещение на президента през септември. Поръчана е по-светла “черешово червена“ версия на американското знаме, за да замени старите знамена, които американците решили, че вече не са “подходящи за тях“.

Ник Фарли, управляващ директор на официалния доставчик на правителствени знамена, заяви, че промените са направени, за да се избегне потенциална "обида" на американската делегация. Компанията на Фарли, Flag Consultancy, доставя полиестерни знамена за няколко правителствени ведомства и е осигурила банери за множество държавни посещения и кралски събития, включително сватбата на принца и принцесата на Уелс.

Десетки американски и британски знамена бяха развяти по търговския център и улиците близо до замъка Уиндзор в Бъркшир, където Тръмп отседна, по време на второто му държавно посещение миналия месец. Тръмп и съпругата му Мелания бяха посрещнати с пълната гама от британски блясък, докато президентът беше посрещнат с най-голямото военно церемониално посрещане за държавно посещение в историята.

"Преди държавно посещение трябва да предоставим мостри и да отидем в посолствата в Лондон, за да получим одобрение. Държавите смятат за обидно, ако сгрешим цветовете си“, обясни Фарли пред The ​​Telegraph.

"Американците решиха, че червеното, което използваме, наречено R01, не е подходящо за тях и че вместо това искат черешово червено, така че трябваше да купим изцяло нови знамена за това посещение", добавя собственикът на компанията производител.

Тръмп и Мелания пристигнаха във Великобритания на 16 септември, а президентът се присъедини към Чарлз, съпругата му кралица Камила и други кралски особи и високопоставени лица за шествие с карети, като маршрутът беше очертан от 1300 британски военнослужещи.

Имаше още военен парад и прелитане на акробатичния екип “Червените стрели“, но лошото време означаваше, че британски и американски военни самолети F-35 - символ на двустранното сътрудничество в областта на отбраната - не можаха да се включат.

Президентът и първата дама също така намериха време за лична среща с по-големия син на краля, престолонаследникът принц Уилям и съпругата му Кейт. По-късно срещата беше описана от говорителя на принца като “топла и приятелска“.

Тръмп не скри радостта си, че е не само първият американски лидер, но и първият избран политик, поканен на две държавни посещения, казвайки, че това е “наистина една от най-големите почести в живота ми“.