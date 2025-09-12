В MAGA Чарли Кърк беше умерен, това, което предстои, може да бъде по-екстремно

Чарли Кърк изгради кариерата си, като се изправи срещу политическите си опоненти. Онлайн, в университета, на сцената, по телевизията. Той процъфтяваше в предизвикателствата и несъгласието и дори някои от критиците му сега казват, че точно това го е направило толкова силен глас в обикновените хора на движението MAGA. След убийството му нараства загрижеността, че пространството, което Кърк заемаше – пространство на открит дебат, а не на насилие – може би бързо се затваря.

“Той се появяваше в университетите и разговаряше с всеки, който би говорил с него“, пише Езра Клайн, либералният колумнист на New York Times, в статия, оплакваща смъртта на Кърк. “Кърк практикуваше политика по абсолютно правилния начин.“ Клайн описва Кърк като практик на убеждаването – яростен идеологически противник, но такъв, който все пак играеше по правилата.

“Всички сме в безопасност или никой от нас не е“, предупреди колумнистът.

31-годишният Кърк беше застрелян по време на реч в университета Юта Вали на 10 септември. Стрелецът остава неидентифициран и властите не са разкрили мотив или подробности за лицето, което издирват. Но за 24 часа ужасяващото публично убийство промени политическия пейзаж в Америка. Някои от бившите крайнодесни критици на Кърк сега го наричат ​​мъченик. Други използват смъртта му като доказателство, че “войната“, а не спорът, е единствената останала опция.

В социалните медии и новините призивите за отмъщение заглушиха призивите за сдържаност. “Ще отмъстим за смъртта на Чарли“, каза водещият на Fox News Джеси Уотърс. Илон Мъск написа: “Левицата е партията на убийството“. Десни инфлуенсъри публикуваха “Това е война“ и призоваха за призрак на граждански конфликт. Алекс Джоунс заяви: “Не се заблуждавайте – ние сме във война”, обобщава Newsweek.

Тази ескалация е точно това, от което експертите в областта на политическото насилие се страхуват най-много.

“Въпреки че все още не знаем стрелеца или неговите мотиви, нападението показва, че насилието е нормализирано като форма на политически действия“, каза пред Newsweek Кърт Брадок, професор в Американския университет, който изучава екстремистката комуникация. “Някои – включително видни медийни фигури – вече са започнали да използват смъртта на Кърк, за да оправдаят още насилие.“

Консервативен пазач на вратата

Кърк беше един от най-видните съюзници на Доналд Тръмп и архитект на усилията за мобилизиране на младежта, които помогнаха за забележителното завръщане на президента на власт през 2024 г. Вицепрезидентът Джей Ди Ванс възхвали приятеля си, казвайки: “Чарли помогна за осъществяването на президентството. Той беше незаменим.“ Но в самото движение MAGA позицията на Кърк беше малко по-сложна.

Въпреки пламенния си стил, Кърк често беше атакуван от фигури в крайните краища на десницата, че е недостатъчно радикален. Белият националист Ник Фуентес и неговите последователи нарекоха Кърк пазач на вратата, обвинявайки го, че е присвоил популистката енергия на Тръмп, като същевременно е разводнил посланието ѝ. По време на така наречените “Войни на Гройпър“ през 2019 г. поддръжниците на Фуентес редовно нарушаваха събитията в кампуса на Кърк, като го атакуваха, че не възприема по-твърда линия по отношение на имиграцията и отхвърля открито хомофобската реторика.

И все пак Turning Point USA – организацията, фокусирана върху младежите, която Кърк основава на 18 години – се превърна в една от най-влиятелните сили в консервативната политика, служейки като център за активиране на консервативни или апатични ученици в хиляди гимназиални и колежански кампуси. След изборите TPUSA и Кърк се очертаха като влиятелни посредници в обновената администрация на Тръмп.

Гняв и радикализация

Приживе критиците на Кърк често го описваха като ефективен, но компрометиран. След смъртта тези отличия изчезнаха.

“Мисля, че представянето на смъртта му като мъченичество само ще разпали този гняв и радикализация“, каза пред Newsweek д-р Матю Боуди, професор в Университета на Северна Джорджия, чиято предстояща книга разглежда Кърк като новото лице на християнския национализъм. „Кърк в смъртта си ще стане подобен на това, в което Тръмп се превърна след стрелбата срещу Бътлър. А сега Тръмп ще търси възмездие.“

Вече някои от най-острите критици на Кърк го преобразиха в символ. В крайнодесни форуми като Patriots.win потребителите призовават за масови арести на демократи. Инфлуенсъри, които някога са наричали Кърк предател, сега хвалят наследството му.

Дори Фуентес, след години на атаки срещу него, написа в X: “Насилието и омразата трябва да спрат. Нашата страна се нуждае от Христос сега повече от всякога.“