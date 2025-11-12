IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 29

В Белград протестираха срещу проект на зетя на Тръмп

На мястото на бомбардираната от НАТО сграда на Генщаба ще се строи луксозен хотел

12.11.2025 | 09:07 ч. 3
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Сръбски студенти и жители на Белград протестираха срещу плановете за разрушаване на сградата на бившия генерален щаб на югославската армия заради строителството на луксозен хотел на Джаред Къшнър - зет на Доналд Тръмп и чест гост на президента Вучич.

Миналата година компанията на Къшнър подписа договор със сръбското правителство за наем на терена за 99 години и реконструкция на обекта, който беше лишен от статута на паметник на културата. Въпросът е чувствителен в Сърбия, защото сградата е бомбардирана от НАТО по време на въздушната кампания за прекратяване на войната в Косово през 1999 година, припомня БНТ.

Преди дни сръбският парламент гласува специален закон, който позволява ускорено начало на разрушаването. 

Свързани статии

Демонстрантите издигнаха символична човешка стена и очертаха "червена линия" на защита. Те почетоха паметта на загиналите в сградата и на жертвите на рухналата козирка на гарата в Нови Сад преди една година.

 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Белград протест зетя на Тръмп Джаред Къшнър хотел Генералният щаб
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem