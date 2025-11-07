Заради хотел на Тръмп: Сърбия разрушава щаба на ЮНА в Белград

Сръбският парламент предприе стъпки за ускоряване на разрушаването на бомбардирания щаб на югославската армия в центъра на Белград, където се планира да бъде построен луксозен хотел, подкрепен от зетя на Доналд Тръмп, Джаред Кушнер.

Преустройството е особено деликатен въпрос в Сърбия, тъй като модернистичният комплекс от средата на 20-ти век беше частично разрушен по време на бомбардировките на НАТО през 1999 г., които сложиха край на войната в Косово.

Общественото мнение е разделено по отношение на плановете на инвестиционната фирма на Кушнер, Affinity Partners, базирана в Маями, да преустрои терена в небостъргач.

Affinity Partners подписа 99-годишен договор за земя със сръбското правителство миналата година за преустройство на обекта, малко след като статутът му на „културно богатство“ беше отменен.

Проектът се забави през май, след като се засилиха подозренията, че държавен служител е фалшифицирал документи, използвани за отмяна на защитата на обекта – разследването по обвиненията все още продължава.

Но специален закон, гласуван в парламента днес и публикуван по-рано на уебсайта на парламента, класифицира преустройството като спешно, което ще изисква държавните институции да издадат разрешения и одобрения без забавяне.

Законодателите подкрепиха мярката с 130 гласа “за“ и 40 “против“.

Президентът Александър Вучич, който е посрещал Кушнер няколко пъти в Белград, е дал личната си подкрепа за проекта.

Един от партньорите на Affinity в проекта е компанията Eagle Hills от ОАЕ, която е свързана с преустройството на голяма част от брега на река Славина в Белград – проект, който предизвика обществено недоволство през 2016 г.

“Сградата на Генералния щаб е бомбардирана и оставена в руини в продължение на 26 години“, заяви пред парламента по време на дебата тази седмица Миленко Йованов, депутат от Сръбската прогресивна партия (СПП) на Вучич.

Йованов посочи, че подкрепя “добрите отношения със САЩ, които мнозина се опитват да попречат“.

Депутатът от опозиционния Зелено-ляв фронт Радомир Лазович отговори, като обвини правителството, че се опитва да “разруши“ щаба на армията и да продължи под фалшивия претекст, че изграждането на хотела е от “национален интерес“.

Експерти призоваха за запазването на разрушената сграда както като паметник, така и заради нейната културна стойност.

“Пред нас стои уникално архитектурно и градоустройствено шедьовър“, каза Милян Салата, архитект и член на Сдружението на архитектите на Сърбия, на пресконференция пред сградата по-рано тази седмица.

“Тази сграда е безопасна, може да бъде реконструирана и трябва да остане в обществено ползване като мемориал на жертвите на бомбардировките на НАТО“, добави той.

Естела Радонич Живков, експерт по културно наследство от Сръбския институт за опазване на културните паметници, предупреди, че законът създава “опасен прецедент“, като позволява паметниците да бъдат лишавани от защита, продавани и разрушавани. / БГНЕС