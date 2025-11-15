Малък самолет катастрофира в Сърбия, има загинал и ранен

Малък спортен самолет е катастрофирал близо до летището “Биково“ край град Суботица, Северна Сърбия, съобщи B92. Инцидентът е от вчера, съобщава БТА.

По неофициална информация на борда е имало двама души, от които единият е загинал, а другият е бил ранен.

Загиналият е бил вторият пилот на 30 години, който е бил обявен за мъртъв на мястото на инцидента. Пилотът, мъж на възраст 24 години, е бил откаран в болница в Суботица.