IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 57

Две жени и мъж са загиналите в тежката катастрофа на АМ "Тракия"

Движението е възстановено

15.11.2025 | 17:13 ч. 1
Две жени и мъж са загиналите в тежката катастрофа на АМ "Тракия"

Две жени и един мъж са загиналите при тежката катастрофа на автомагистрала "Тракия" по-рано днес, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Стара Загора.

Оттам посочват, че при инцидента е загинала жена на 23 години, водач на единия автомобил, а в другия са загинали водача - мъж на 59 години, и жена на 60 години. 

Пътник от същия автомобил, мъж на 34 г., е ранен и е настанен за лечение в Университетската многопрофилна болница за активно лечение (УМБАЛ) „Проф. д-р Стоян Киркович“ в Стара Загора, без опасност за живота. 

Свързани статии

По случая е образувано следствено дело в Окръжна прокуратура -  Стара Загора.

От Агенция "Пътна инфраструктура" информираха, че движението при 208 км на автомагистрала "Тракия" в посока Бургас е възстановено.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

тракия загинали катастрофа
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem