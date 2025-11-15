В кадър: "Маршът на ангелите" в Скопие в памет на жертвите в Кочани

Снимка: Reuters 1 / 14 / 14

Хиляди граждани на Северна Македония се включиха в „Марш на ангелите” в Скопие, организиран от сдружението на родителите на загиналите при пожара в дискотека „Пулс” в Кочани на 16 март и от движението „Кой е следващият”.

„Ние, родителите, платихме тежък данък върху корупцията“, „63 сенки ще ви следват – всеки поглед изисква справедливост“, „Колко детски живота трябва да бъдат угасени, за да се събудите!?“, „Кой ще върне приятелите ни?“, „Мълчанието е съучастие“, „Печалба в кръв“, „Вдигнете глас, преди да е станало твърде късно“ гласяха десетките ръчно написани транспаранти, които участниците в шествието носеха.

От площад „Македония”, където гражданите се събраха, шествието, водено от родителите, които носеха снимките на загиналите в пожара свои деца, се отправи към сградата на парламента в Скопие.

„Ние загубихме нещо, което никога не може да ни бъде върнато. Говорим като родители, като семейства и като хора, които разбраха, че трагедията, която се случи в Кочани, може да се случи на всекиго и никой не е защитен, защото институциите не вършат своята работа. Това не е политически призив, това е призив за правда, за истина и за човечност”, заяви съпругата на Андрей Георгиески от групата ДНК, която поиска от депутатите да инициират надзорно изслушване и специална анкетна комисия, която да разследва подробно случая и да установи всички пропуски на институциите.

„От площада на революцията в Кочани до площада в Скопие са 99 км. Деветдесет и девет километра, по време на които ние, които решихме поне по веднъж да отидем до Кочани, минахме през своя вътрешна революция. Деветдесет и девет километра тъга, мълчание, сълзи, гняв, бяс. Но и 99 км надежда, че няма да забравим и няма да се откажем. И че най-накрая в тази държава ще има (съдебен) процес, на който ще отговарят всички отговорни, а не само тези, които са избрани да отговарят за нашия гняв. Надежда, че най-добрата алтернатива няма да бъде самолетният билет. Дали алтернативата е тази родителите да се страхуват да изпратят децата си на дискотека, защото дискотеките горят. Дали алтернативата е тази да живеем в държава, където ви е страх да отидете в болница, защото и болниците горят. Където се страхувате да пътувате, защото и автобусите горят. Където е опасно и да дишате, защото и сметищата горят. Знаете ли кой не измина тези 99 км? Не ги изминаха депутатите от този парламент, затова и не почувстваха болката, която вие чувствате”, заяви пред парламента участник в движението „Кой е следващият”, докато хората скандираха „Как могат да спят?” и „Правда за Кочани”.

„Ние сме тези, които даваме власт. И ние сме тези, които можем да я отнемем. Никому не пожелавам да изгуби най-милото си, както ние го изгубихме. Всички имат визия, но защо нашите деца нямат бъдеще? Защо няма единство? Аз съм от село. При нас наистина има емпатия. От 100 човека 55 са тук. Но трябва да се съберем всички, защото в нас е силата. Аз живея само за борбата за правда. Живея заради това моят син Александър да знае заради кого е загинал. И ще живея и ще се боря, защото не мога да умра докато няма правда. Не искам да изпитвам гняв към никого, но ме принудиха, хора. Да не мога да живея, това не е живот, това е трагедия, която ни унищожи. Това не бива да се забравя и да остават нещата така”, през сълзи каза бащата на един от загиналите в пожара млади хора.

При пожара по време на концерт на популярната в Северна Македония група ДНК в дискотека „Пулс” в Кочани на 16 март т.г. и вследствие от него загинаха 63 млади хора, а над 200 пострадаха. Всяка събота след това родителите на загиналите младежи провеждат своя „Марш на ангелите” по улиците на Кочани.

Дни преди първото дело за трагедията, в което обвиняеми са 34 физически и 3 юридически лица, родителите дойдоха в Скопие.