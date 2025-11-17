IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Доживотен затвор за бившата лидерка на Бангладеш за престъпления срещу човечеството

През август 2024 г. Шейх Хасина избяга в Индия

17.11.2025 | 19:37 ч. 2
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

Бившата министър-председателка на Бангладеш Шейх Хасина беше осъдена днес на доживотен затвор заради престъпления срещу човечеството, предаде Ройтерс. 

Решението е взето няколко месеца преди парламентарните избори, насрочени за началото на февруари. 

Народната лига – партията на Хасина, не е допусната за участие в изборната надпревара и членовете ѝ се опасяват, че присъдата на бившата лидерка може да предизвика нови размирици в страната. 

Съдът постанови присъдата на фона на строги мерки за сигурност и Хасина не присъстваше при обявяването на решението. През август 2024 г. тя избяга в Индия. 

Присъдата може да бъде обжалвана във Върховния съд. 

Синът на Хасина, който е и неин съветник, каза пред Ройтерс преди обявяването на решението, че тя няма да обжалва присъдата, освен ако не дойде на власт демократично избрано правителство с участието на Народната лига.
(БТА)

