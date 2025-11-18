Разкриха какво е казал Барън Тръмп на Байдън по време на инаугурацията на баща си

Ерик Тръмп разкри какво е казал по-малкият му брат Барън на президента Джо Байдън по време на встъпването в длъжност на баща им в началото на тази година.

19-годишният студент се приближи до Байдън по време на церемонията, ръкува се с него и с оттеглящата се вицепрезидентка Камала Харис в Ротондата на Капитолия. Докато се ръкувал с Байдън, момчето се наведе и прошепнал нещо в ухото на оттеглящия се главнокомандващ.

По това време социалните медии се развихриха с терии какво е казал най-малкият Тръмп, а други си мислеха, че Барън дори е използвал момента, за да прошепне нещо зловещо в ухото на Байдън.

Появявайки се в шоуто на Мегин Кели, по-големият брат Ерик разкри какво точно се е случило.

"Една вечер се обадих на Барън и казах: "Приятел, какво всъщност каза?“ И беше нещо толкова учтиво, че почти не го казах правилно. Нещо като: "Поздравления, успех“, разбули мистерията по-големият син на 47-я президент на САЩ.

Барън няма злоба в себе си, каза Ерик по адрес на най-малкия си брат.

Докато Барън правеше коментарите, Байдън имаше усмивка на лицето си, която след краткия разговор беше заменена с по-тържествен вид.

Студентът от Нюйоркския университет беше похвален като "истински джентълмен“ за това, че се е ръкувал с Байдън и Харис по това време.

Жестът на мир също така накара потребителите на социалните мрежи да решат, че първокурсникът е "добре отгледан и възпитан“ от майка си Мелания.

"Бях много впечатлен от този жест, особено от някой толкова млад. Да прекоси пътеката и да се ръкува с тях беше много стилно и зряло нещо. Браво на Барън“, сподели по това време потребител в интернет.

"Толкова добър млад мъж. Този жест просто ти казва всичко. Браво, Мелания“, казва друг потребител.

Съвсем наскоро се появиха информации, които предполагат, че Барън е имал трудности в училище, след като баща му се завърна в Белия дом, въпреки че самият Тръмп сподели, че синът му се справя добре.

Въпреки че не се е появявал публично със семейството си от встъпването в длъжност на баща си през януари, той също така е прекарвал свободното си време в тяхната компания.

Нюйоркският университет във Вашингтон е дом на програмата за магистърска степен по бизнес администрация на Стърн, която ще позволи на Барън да получи магистърска степен по бизнес администрация след две години.

Само около 60-100 студенти се записват в програмата, която струва 32 811 долара за обучение за студенти. Очаква се Барън да завърши през 2028 г.