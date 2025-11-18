Хороскоп за седмицата – какво да очаква всяка зодия

Астрологията е наука, която изучава взаимодействието между Слънцето, Луната и останалите планети и отражението им върху живота, хората и причините за събитията, случващи се на Земята. Астрологът вижда тези аспекти и ги анализира за всяка зодия.

Tialoto.bg ви представя седмичен хороскоп за периода 17 – 23 ноември 2025. Той е изготвен от астролога Петя Георгиева.

Овен

Напрегнатите моменти ще са свързани предимно с изпълнението на професионалните задължения. Ще се наложи да се занимаете с доста въпроси, засягащи дома ви, собствеността, заплащане на наеми или промяна на личното пространство. Пряко ще се отразят на работещите в областта на недвижимите имоти, строителството, дизайна или управление на производството. Анализирайте задълбочено детайлите. В повечето случаи ще са от значение. Част от задачите може да се окажат по-сложни, отколкото изглеждат.

Телец

В началото на периода основните спънки вероятно ще са свързани с логистика, попълване на документи или техническо обезпечение. Обстоятелствата постепенно ще придобият яснота и деловите контакти ще се провеждат достатъчно конструктивно, за да са успешни. От значение е да прецените правилно кой заслужава доверието ви и кой буквално пречи на напредъка ви с присъствието си. Приходите ви ще са редовни, но и разходите няма да са за пренебрегване. Ще са свързани предимно с дома ви, битовото устройство, обзавеждане или необходимост да помогнете на близки роднини. В някои случаи може да са заради ремонт или промяна на местоживеенето.

Източник: Tialoto.bg