Швейцарците отишли със скъпи дарове при Тръмп: Rolex и гравирано златно кюлче

Делегация от Швейцария, която пристигна в Белия дом, за да преговаря за намаляване на митата, донесе подаръци за Доналд Тръмп: настолен часовник Rolex и златно кюлче с тежест 1 кг, съобщава Axios.

Златното кюлче, подарено на Тръмп по време на посещението на делегацията на 4 ноември, се оценява на приблизително 130 000 долара. То беше гравирано с числата 45 и 47, представляващи двата президентски мандата на Тръмп, както и с името на президента.

Служители на Белия дом заявиха, че Тръмп е приел подаръците от името на президентската си библиотека, както е разрешено от закона.

Axios отбелязва, че след завръщането на Тръмп в Белия дом обичаят да му се дават скъпи подаръци се е превърнал в обичайна практика сред вносителите на петиции, като Apple вдигна летвата, когато главният изпълнителен директор Тим Кук подари на президента през август гравиран стъклен диск с 24-каратова златна основа в чест на инвестицията на компанията от 100 милиарда долара в Съединените щати – направена, за да се избегнат мита.

🇨🇭🇺🇸 Switzerland persuaded Trump to lower harsh tariffs by appealing directly to his tastes, - Axios. A delegation of leading Swiss business leaders arrived at the White House bearing lavish gifts—including a personalized gold bar worth $130,000 and a Rolex desk clock—as well as… pic.twitter.com/Q4YWSmGUH3 — Savchenko Volodymyr (@SavchenkoReview) November 16, 2025

Според един служител от администрацията „беше трудно да се победи Apple, но швейцарците го направиха“.

Швейцария също внимателно обмисли състава на своята делегация, изпращайки представители на големи швейцарски бизнеси при Тръмп, знаейки, че американският президент обича да общува с предприемачи.

„Тръмп е бизнесмен и обича да говори за бизнес с бизнесмени“, каза служител на администрацията.

Преговорите доведоха до намаляване на тарифите върху швейцарски стоки от 39% на 15%. В замяна Швейцария ще намали търговските си бариери, а швейцарските компании ще увеличат инвестициите в Съединените щати.

See that Rolex clock and gold bar? It looks like those Swiss gifts paid off. Trump cut tariffs on Swiss goods — like luxury watches — from 39% to 15%. While Trump’s tariffs increase prices for Americans, billionaire CEOs and foreign companies sucking up to Trump get relief. pic.twitter.com/mEDnURgSuZ — Elizabeth Warren (@SenWarren) November 15, 2025

След срещата Тръмп написа:

„Искам да поздравя всички присъстващи за добре свършената работа.“

Като част от търговската война, започната от Тръмп, Швейцария получи едни от най-високите тарифи – 39%. Само Сирия, Мианмар и Лаос получиха по-високи тарифи. Швейцарските власти, както съобщи Financial Times, бяха „шокирани“. В продължение на три месеца швейцарските служители вярваха, че преговорите с търговския представител на САЩ Джеймисън Гриър напредват добре и се насочват към споразумение с 10% тарифа. Швейцарският президент Карин Келер-Сутер заяви през юли, че е успяла да „установи контакт с Тръмп“.

Според източник на FT обаче разговорът ѝ с Тръмп е преминал зле – президентът на САЩ веднага е заявил, че 10% не са достатъчни, а Келър-Сътър „не е могла да възрази“.