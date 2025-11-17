IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 103

Швейцарците отишли със скъпи дарове при Тръмп: Rolex и гравирано златно кюлче

Така те си издействаха намаляване на тарифите с 15%

17.11.2025 | 18:15 ч. 15
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Делегация от Швейцария, която пристигна в Белия дом, за да преговаря за намаляване на митата, донесе подаръци за Доналд Тръмп: настолен часовник Rolex и златно кюлче с тежест 1 кг, съобщава Axios.

Златното кюлче, подарено на Тръмп по време на посещението на делегацията на 4 ноември, се оценява на приблизително 130 000 долара. То беше гравирано с числата 45 и 47, представляващи двата президентски мандата на Тръмп, както и с името на президента. 

Служители на Белия дом заявиха, че Тръмп е приел подаръците от името на президентската си библиотека, както е разрешено от закона.

Axios отбелязва, че след завръщането на Тръмп в Белия дом обичаят да му се дават скъпи подаръци се е превърнал в обичайна практика сред вносителите на петиции, като Apple вдигна летвата, когато главният изпълнителен директор Тим Кук подари на президента през август гравиран стъклен диск с 24-каратова златна основа в чест на инвестицията на компанията от 100 милиарда долара в Съединените щати – направена, за да се избегнат мита.

Според един служител от администрацията „беше трудно да се победи Apple, но швейцарците го направиха“.

Швейцария също внимателно обмисли състава на своята делегация, изпращайки представители на големи швейцарски бизнеси при Тръмп, знаейки, че американският президент обича да общува с предприемачи.

„Тръмп е бизнесмен и обича да говори за бизнес с бизнесмени“, каза служител на администрацията.

Преговорите доведоха до намаляване на тарифите върху швейцарски стоки от 39% на 15%. В замяна Швейцария ще намали търговските си бариери, а швейцарските компании ще увеличат инвестициите в Съединените щати.

След срещата Тръмп написа:

„Искам да поздравя всички присъстващи за добре свършената работа.“

Като част от търговската война, започната от Тръмп, Швейцария получи едни от най-високите тарифи – 39%. Само Сирия, Мианмар и Лаос получиха по-високи тарифи. Швейцарските власти, както съобщи Financial Times, бяха „шокирани“. В продължение на три месеца швейцарските служители вярваха, че преговорите с търговския представител на САЩ Джеймисън Гриър напредват добре и се насочват към споразумение с 10% тарифа. Швейцарският президент Карин Келер-Сутер заяви през юли, че е успяла да „установи контакт с Тръмп“.

Според източник на FT обаче разговорът ѝ с Тръмп е преминал зле – президентът на САЩ веднага е заявил, че 10% не са достатъчни, а Келър-Сътър „не е могла да възрази“.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Златно кюлче Доналд Тръмп САЩ Швейцария Rolex тарифи
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem