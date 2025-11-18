IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 25

44 поклонници загинаха при катастрофа до Медина

Сблъскали са се автобус и цистерна с дизелово гориво

18.11.2025 | 07:22 ч. 3
Снимка БГНЕС

Снимка БГНЕС

Четиредесет и двама индийски поклонници от щата Телегана са сред 44-те жертви на катастрофата между автобус и цистерна с дизелово гориво близо до свещения град Медина в Саудитска Арабия, предаде индийската новинарска агенция ПТИ.

Информацията бе потвърдена от местните власти. Само един индиец е оцелял и в момента е настанен в болница. Сред загиналите има и двама саудитци, участвали в организацията на пътуването. Телата на жертвите са транспортирани в три местни болници.

Катастрофата е станала на около 40 км от Медина в около 11:00 ч. местно време (10:00 ч. българско време). Автобусът, който е пътувал от Мека до Медина, е спрял за малко край пътното платно и внезапно е бил връхлетян от камион цистерна, като сблъсъкът е предизвикал експлозия.

Саудитските власти разследват причините за катастрофата.

Индийският премиер Нарендра Моди, външният министър Субрахманям Джайшанкар и други лидери изказаха съболезнования на семействата и близките на загиналите.

„Дълбоко съм натъжен от инцидента в Медина… Мислите ми са със семействата, загубили свои близки. Моля се за бързото възстановяване на всички ранени“, написа Моди в социалната мрежа „Екс“.

Джайшанкар, който в момента е на визита в Русия, каза, че е шокиран от случилото се. „Посолството ни в Рияд и консулството ни в Джеда предоставят цялата възможна помощ. Нашите служители също са в тесен контакт със саудитските власти“, увери той. „Искрени съболезнования на опечалените семейства. Молим се за бързото възстановяване на ранените“, добави Джайшанкар.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

медина катастрофа поклоници 44 жертви
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem