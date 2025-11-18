44 поклонници загинаха при катастрофа до Медина

Четиредесет и двама индийски поклонници от щата Телегана са сред 44-те жертви на катастрофата между автобус и цистерна с дизелово гориво близо до свещения град Медина в Саудитска Арабия, предаде индийската новинарска агенция ПТИ.

Информацията бе потвърдена от местните власти. Само един индиец е оцелял и в момента е настанен в болница. Сред загиналите има и двама саудитци, участвали в организацията на пътуването. Телата на жертвите са транспортирани в три местни болници.

Катастрофата е станала на около 40 км от Медина в около 11:00 ч. местно време (10:00 ч. българско време). Автобусът, който е пътувал от Мека до Медина, е спрял за малко край пътното платно и внезапно е бил връхлетян от камион цистерна, като сблъсъкът е предизвикал експлозия.

Саудитските власти разследват причините за катастрофата.

Индийският премиер Нарендра Моди, външният министър Субрахманям Джайшанкар и други лидери изказаха съболезнования на семействата и близките на загиналите.

„Дълбоко съм натъжен от инцидента в Медина… Мислите ми са със семействата, загубили свои близки. Моля се за бързото възстановяване на всички ранени“, написа Моди в социалната мрежа „Екс“.

Джайшанкар, който в момента е на визита в Русия, каза, че е шокиран от случилото се. „Посолството ни в Рияд и консулството ни в Джеда предоставят цялата възможна помощ. Нашите служители също са в тесен контакт със саудитските власти“, увери той. „Искрени съболезнования на опечалените семейства. Молим се за бързото възстановяване на ранените“, добави Джайшанкар.