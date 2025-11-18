Сигналите ви: Дюшеци, гуми, строителни отпадъци, страната се превръща в сметище

Замърсяването на околната среда е глобален проблем, който прогресира с всеки изминал ден и застрашава здравето на всички нас. Немалко сигнали постъпват чрез платформата на Helpbook.info с молба за своевременна реакция от МОСВ.

Наш потребител сигнализира за многобройни незаконни сметища по поречието на река Струма в близост до село Градешница: „Намирам множество струпвания на отпадъци, гуми, строителни отпадъци, касетки, дюшеци и дори тоалетна чиния! Моля да се вземат мерки от община Кресна за разчистване и превантивни мерки за намаляване на тези деяния!“.

Изпратиха ни и снимки от село Горна Малина, на които се виждат големи участъци зарити със строителни и битови отпадъци - гледката е покъртителна.

Писаха ни за замърсяване във Велинград от автосервиз, който се намира в града: „При извършване на ремонти на автомобили в този сервиз системно се изхвърлят отпадъчни масла и други замърсяващи вещества директно в околната среда, без да се спазват изискванията за събиране и предаване на опасни отпадъци. Това представлява сериозно нарушение на екологичните норми и създава риск за здравето на гражданите и природата. Моля компетентните органи да извършат проверка и да предприемат необходимите действия за прекратяване на тези практики.“

В случай, че забележите около мястото, където живеете или преминавате нередности от всякакъв характер, можете да подадете сигнал в платформата на Helpbook.info. Ще е от полза да направите снимки и да отбележете точното местоположение или района на нарушението. Не се колебайте да подадете сигнал - направете го онлайн в HelpBook.info. Платформата на Investor Media Group ще ви даде възможност не само да придадете гласност на проблема, но и да изпратите сигнал до отговорните институции.