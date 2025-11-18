Тръмп с дрезгав глас в Белия дом, крещял по "глупави хора" ВИДЕО

Президентът на САЩ Доналд Тръмп отговаряше на въпроси на журналисти в Овабния кабинет в понеделник, когато всички забелязаха, че гласът му звучи по-различно - той беше дрезгав.

В интернет хората започнаха да спекулират, че най-вероятно Тръмп вече е изтощен от скандалите покрай него и звучи "победен". Но един от журналистите в Белия дом побърза да попита президента какво точно се е случило с него.

"Гласът ви звучи малко дрезгаво. Добре ли сте?", попита мъжът.

Тръмп веднага обясни какво се е случило:

„Чувствам се чудесно. Крещях по хората, защото бяха глупави за нещо, свързано с търговията и дадена държава, и аз поставих въпроса в прав текст. Но избухнах срещу тези хора".

Президентът не каза за коя държава се е развикал, но каза, че страната се е опитала да предоговори условията на търговска сделка.

„И не бях доволен от това“, каза Тръмп.

Миналата седмица Белият дом обяви, че администрацията е постигнала рамкови споразумения с четири латиноамерикански държави: Аржентина, Ел Салвадор, Еквадор и Гватемала. Освен това Белият дом обяви, че в петък е постигнал търговска сделка с Швейцария и Лихтенщайн.

Q: “Your voice sounds a little rough. Are you feeling alright?” President Trump: “I feel great. I was shouting at people because they were stupid about something having to do with trade and a country, and I straightened it out, but I blew my stack at these people.” pic.twitter.com/UOKpZBRUwW — CSPAN (@cspan) November 17, 2025