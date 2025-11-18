IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Тръмп с дрезгав глас в Белия дом, крещял по "глупави хора" ВИДЕО

Чувствам се чудесно, отбеляза той

18.11.2025 | 19:20 ч. 5
Снимка: БГНЕС

Президентът на САЩ Доналд Тръмп отговаряше на въпроси на журналисти в Овабния кабинет в понеделник, когато всички забелязаха, че гласът му звучи по-различно - той беше дрезгав. 

В интернет хората започнаха да спекулират, че най-вероятно Тръмп вече е изтощен от скандалите покрай него и звучи "победен". Но един от журналистите в Белия дом побърза да попита президента какво точно се е случило с него. 

"Гласът ви звучи малко дрезгаво. Добре ли сте?", попита мъжът. 

Тръмп веднага обясни какво се е случило: 

„Чувствам се чудесно. Крещях по хората, защото бяха глупави за нещо, свързано с търговията и дадена държава, и аз поставих въпроса в прав текст. Но избухнах срещу тези хора".

Президентът не каза за коя държава се е развикал, но каза, че страната се е опитала да предоговори условията на търговска сделка.

„И не бях доволен от това“, каза Тръмп.

Миналата седмица Белият дом обяви, че администрацията е постигнала рамкови споразумения с четири латиноамерикански държави: Аржентина, Ел Салвадор, Еквадор и Гватемала. Освен това Белият дом обяви, че в петък е постигнал търговска сделка с Швейцария и Лихтенщайн.

Доналд Тръмп САЩ президент дрезгав глас
