„Посейдон“ може да прекоси океана без ограничения на обхвата

Руският президент Владимир Путин се похвали тази седмица, че Русия е изпитала ядрено супер торпедо „Посейдон“, което е неудържимо и по-мощно от ядрена ракета, второто съобщение за седмица руски изпитания, включващи оръжейни системи, способни да носят ядрени оръжия, пише WP.

Няколко дни по-рано Русия обяви изпитанието на нова крилата ракета с ядрено задвижване, „Буревестник“ или „Скайфол“, което изглежда особено раздразни президента Доналд Тръмп. След изпитанията той нареди на Пентагона да започне изпитания на ядрени оръжия „на равна основа“ с Русия и Китай. Тези ходове подчертаха нарастващия цикъл на действие-реакция между ядрените политики на двете държави, тъй като те все повече се освобождават от ограниченията на традиционните споразумения за контрол на въоръженията.

По-късно говорителят на Кремъл Дмитрий Песков изрази изненада от забележките на Тръмп, като подчерта, че глобалният мораториум върху ядрените изпитания остава в сила. „И ако по някакъв начин се говори за изпитанието „Буревестник“, това по никакъв начин не е ядрен тест. Всички страни разработват своите отбранителни системи, но това не е ядрен тест.“

Както „Буревестник“, така и „Посейдон“ са част от руската гама от „супер оръжия“, представена от Путин през 2018 г. с голям шум от държавните медии и възприемана като ясен възпиращ фактор за Запада. По време на презентацията на Путин тогава, един от макетните видеоклипове показа траектория на полета на ракетата, която изобразяваше Флорида като нейна дестинация.

Руският сенатор Константин Косачев описа тези нови „супер оръжия“ като отговор на Русия на усилията на Запада да доминира света военно, след като Западът се отказа от различните споразумения за контрол над въоръженията от ерата на Студената война.

„Посейдон”, в частност, е представен от Русия като революционен убиец на държави, който ще опустоши бреговете на противниците на Русия.

„Посейдон“ е проектиран за скрито подводно пътуване по пътя си към унищожаване на критична крайбрежна инфраструктура, като военноморски бази и пристанища. С дължина от 21 метра, той е твърде голям за най-големите руски подводници и изисква собствена, специално построена подводница, за да бъде изстрелян.

През ноември 2020 г. Кристофър Форд, тогавашен помощник-държавен секретар по международната сигурност и неразпространението на ядрени оръжия, заяви, че „Посейдоните“ са проектирани да „залеят крайбрежните градове на САЩ с радиоактивни цунами“, но има скептицизъм относно това дали силата на подобни експлозии би била достатъчна, за да генерира цунами.

„Посейдон“ е предназначен да носи ядрена бойна глава и се захранва от ядрен реактор, който може да прекосява океана с практически неограничен обхват, което го прави „Франкен-оръжие“, което попада някъде между торпедо и безпилотен подводен плавателен съд, каза Майкъл Б. Петерсен, главен изследовател в програмата за военни изследвания на Русия в Центъра за военноморски анализи, организация с нестопанска цел за изследвания и анализи.

Има няколко неизвестни за „Посейдон“, включително дали оръжието е предварително заредено с данни за насочване и дали използва сателитни комуникации за насочване, каза Петерсен. Той може също да използва кабел на водната повърхност, за да получава такава информация, след като целта е избрана, каза той. Докато обществената дискусия за „Посейдон“, включително способността му да създава „цунами“, има драматичен разцвет, военните му приложения са доста ограничени.

Счита се за способност за „втори удар“, което описва оръжията, предназначени да представляват заплаха, след като ядрена война вече е започнала. Те включват подводници, които могат да носят 16 балистични ракети с 6 до 10 бойни глави всяка, каза Петерсен, което прави една подводница по-разрушителна от многобройните „Посейдони“.

Според съобщения в руските медии скоростта на „Посейдон“ е между 60 и 100 възела (около 70 и 111 мили в час). Петерсен каза, че вероятно ще се движи много по-бавно, за да остане незабележим и да поддържа комуникационните връзки отворени.

Според Никол Гражевски, сътрудник в Карнеги, „Посейдон“ принадлежи към дългата съветска традиция на експериментиране с високопроизводителни подводни системи за доставка, които са изследвали как дълбочината на океана, налягането и разпространението на ударни вълни могат да бъдат използвани за оформяне или усилване на ядрени ефекти, като първата мащабна разработка датира от началото на 50-те години на миналия век.

Прокремълските коментатори недвусмислено посочиха символиката зад теоретичните възможности на „Посейдон“, заявявайки, че оръжие, което потенциално може да наводни крайбрежни градове, би било най-ефективно срещу страна като САЩ и Обединеното кралство.