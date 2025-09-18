Украйна се откроява като тест за меката сила на Обединеното кралство да повлияе на Тръмп

В реч, в която старателно се избягваше всякаква геополитическа нотка, краткото споменаване на Украйна от крал Чарлз III в сряда вечерта – колкото и малко да беше – се открои.

"В две световни войни ние се борихме заедно, за да победим силите на тиранията", каза Чарлз на президента Доналд Тръмп по време на държавен банкет под сводестите тавани на залата „Св. Джордж“ в Уиндзорския замък. "Днес, когато тиранията отново заплашва Европа, ние и нашите съюзници заставаме заедно в подкрепа на Украйна, за да възпрем агресията и да осигурим мир."

Това беше забележително, макар и деликатно, напомняне на госта му, че участието на Америка в усилията на Запада да възпрепятства войната на Русия остава необходимо и спешно, дори и Тръмп да изглежда колеблив по отношение на налагането на нови санкции на Москва и отново да изглежда разстроен от украинския лидер, че не приема сделката, пише CNN.

На фона на пищността и помпозността на държавната визита тази седмица, въпросът за Украйна се откроява като област, която ще тества способността на легендарната мека сила на Великобритания да убеди Тръмп да увеличи натиска си върху руския президент Владимир Путин.

Надеждата сред някои европейски официални лица е, че може би чаровната офанзива ще внуши на Тръмп ново признание за дългогодишната роля на САЩ в европейската сигурност и нова перспектива за призивите на колегите му за нови действия срещу Русия.

Някои от тези официални лица се опитаха да тълкуват първата дама Мелания Тръмп с роклята си в цвят слънчоглед от Каролина Ерера на банкета в сряда – която, в комбинация с кралскосиньото облекло на кралица Камила, наподобяваше украинското знаме – като мълчалива подкрепа за страната.

Темата почти сигурно ще бъде повдигната, когато Тръмп се срещне в четвъртък с министър-председателя Кир Стармър, който досега безуспешно се е опитвал да убеди Тръмп да заеме по-твърда позиция спрямо Москва.

В Чекърс, селската къща на министър-председателя в Бъкингамшир, двамата мъже ще разгледат предмети от архива на Уинстън Чърчил, което е още едно напомняне за ролята, която САЩ някога са играли в Европа по време на войната.

Не е ясно обаче дали посланието ще бъде разбрано. Тръмп не спомена нищо за продължаващия конфликт по време на своя тост в сряда вечерта. И ако е обсъдил темата с краля по време на вечерята, вероятно никога няма да разберем, освен ако Тръмп не разкрие подробности.

Споменаването на войната от Чарлз едва ли е било случайно. Неговите коментари вероятно са били написани с участието на британското правителство. А кралят – който според източници е в течение с преговорите за примирие – вече е показал готовност да подкрепи украинската кауза, включително през март, когато прие президента Володимир Зеленски в Сандрингъм, частния си дом, три дни след бурната среща на украинския лидер с Тръмп в Овалния кабинет.

В четвъртък Зеленски благодари на Чарлз за „непоколебимата му подкрепа” за Украйна.

„Когато тиранията отново заплашва Европа, всички трябва да останем твърди, а Великобритания продължава да води в защитата на свободата на много фронтове“, каза той.

Когато Тръмп заминаваше за Великобритания във вторник, той отново изрази недоволство към Зеленски, който според него е пречка за постигането на споразумение, което да сложи край на войната.

„Той ще трябва да се задейства и да сключи споразумение.Той ще трябва да сключи споразумение. Зеленски ще трябва да сключи споразумение“, заяви Тръмп, докато напускаше Белия дом.

Президентът се бори да посредничи за прекратяване на конфликта в Украйна, но серията от високопрофилни срещи на върха миналия месец – с Путин в Аляска и със Зеленски и редица европейски лидери в Белия дом – изглежда не допринесоха много за напредъка на преговорите.

Русия поддържа максималистичните си искания за прекратяване на войната,

включително превземане на целия Донбас и настояване Украйна никога да не се присъедини към НАТО. Наскоро нейни дронове навлязоха във въздушното пространство над Полша – членка на НАТО – което доведе до ескалация на конфликта и предизвика възмущение и обещания от европейските държави (но не и от САЩ) да засилят военното си присъствие в региона.

Въпреки това, именно Зеленски, според Тръмп, трябва да се съгласи на споразумение за прекратяване на войната. И именно европейските държави – а не САЩ – трябва да увеличат усилията си за оказване на натиск върху Путин.

"Европа трябва да спре да купува петрол от Русия. Ясно? Знаете, те говорят. Но трябва да спрат да купуват петрол от Русия“, добави Тръмп, подновявайки призива си за повече европейски усилия за прекратяване на войната.

Макар Тръмп да наложи нови мита на Индия за покупките й на руски петрол, той не предприе действия срещу другия голям купувач – Китай, с когото се опитва да сключи търговско споразумение.

Тръмп разговаря във вторник с индийския премиер Нарендра Моди, а в петък е насрочена среща с китайския лидер Си Цзинпин. Не е ясно доколко той възнамерява да повдигне темата за войната в Украйна с двамата лидери.

Междувременно европейските лидери се мъчат да отговорят на исканията на Тръмп.

Изглежда малко вероятно те да се съгласят на нови мита за Китай или Индия, които са важни търговски партньори. Европейските официални лица заявиха, че не планират да използват митата като тактика за натиск по начина, по който Тръмп ги използва.

И докато европейските страни се опитват да ускорят усилията си за прекратяване на вноса на руски петрол и природен газ, някои страни – включително Унгария, водена от най-близкия съюзник на Тръмп Виктор Орбан – продължават да разчитат на тези продукти.

Това не оставя много оптимизъм сред европейските официални лица, че Тръмп ще приеме нови мерки, като много от тях казват, че според тях исканията, които той започна да излага по-рано този месец, са просто поредният опит да се забави приемането на нови мерки.