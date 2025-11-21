Земетресение с магнитуд 5,7 разлюля Бангладеш, има рухнали сгради

Земетресение с магнитуд 5,7 беше регистрирано днес в Бангладеш, предаде Ройтерс, като се позова на информация на Германския изследователски център по геонауки (GFZ).

В епицентъра си трусът е с дълбочина от 10 километра, уточни центърът.

Трима души са загинали, включително студент по медицина, съобщиха от здравното министерство.

Земетресението беше усетено и в източни щати на съседна Индия, но на този етап няма постъпила информация за значителни щети, поясни Ройтерс на базата на изявления на местните власти.

Службата за геоложки изследвания на САЩ обяви, че епицентърът е близо до град Нарсингди, на 40 километра източно от столицата на Бангладеш - Дака.

Жители са изскачали панически от домовете си в Дака, докато сгради в Дака са се тресели, а някои временни постройки са рухвали, описва Ройтерс, позовавайки се на очевидци.

"Никога не съм преживявал такъв трус през живота си. Бяхме в служебния офис, когато мебелите започнаха да се клатят. Втурнахме се да бягаме до стълбите, за да излезем по-бързо на улицата, и видяхме, че там вече има струпани хора", каза за Ройтерс Садман Сахиб, служител в частна фирма в Дака.

Местни медии публикуваха кадри с хора, които носят на ръце деца и помагат на възрастни граждани да излязат бързо от жилищата си.