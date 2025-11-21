Тръмп и Роналдо си подаваха пасове в Овалния кабинет

Клипче, на което се вижда как американският президент Доналд Тръмп и футболната звезда Кристиано Роналдо “разцъкват” и си подават пасове в Овалния кабинет, бързо се разпространи сред социалните мрежи. Уви, оказа се, че клипчето е генерирано с AI.

Роналдо се появи изненадващо в Белия дом във вторник вечерта за бляскава вечеря с черна вратовръзка и смокинг, организирана от президента.

След като вечеряха с някои от най-влиятелните ръководители в света, петкратният победител в Шампионската лига и годеницата му Джорджина Родригес бяха снимани да се разхождат с Тръмп в района на Белия дом. Те позираха за снимка с лидера и в кабинета му и провдоха кратък разговор.

"Роналдо е страхотен човек. Много ми хареса да се запозная с него в Белия дом. Наистина умен и готин!!! Президент DJT“, написа Тръмп в социалната мрежа Truth social.

След като Тръмп приветства Роналдо по време на речта си на събитието с черна вратовръзка във вторник вечерта, на следващата сутрин Белият дом сподели видео на двамата мъже, които вървят рамо до рамо с Родригес, до Президентската алея на славата. "CR7 x 45/47“, е краткото заглавие на видеото.

Във вторник вечерта Тръмп също благодари на Роналдо, че му е спечелил допълнително обожание от обсебения от футбола син Барън. А сега, според експерта по четене по устни Ню Джърси Хиклинг, той се довери на бившата суперзвезда на Реал Мадрид и Манчестър Юнайтед за спортните способности на 19-годишния си син.

"Той изобщо не играе. Жалко е, наистина. Това е страхотен спорт“, изглежда казва Тръмп. „Знаете ли, нужен е страхотен играч, за да играеш футбол", добави президентът, правейки комплимент на Роналдо.