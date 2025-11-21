САЩ предлагат на Украйна гаранции за сигурност, подобни на натовските

Новите американски предложения за уреждане на руско-украинската война предвиждат предоставяне на Украйна на гаранции за сигурност от страна на Съединените щати и техните европейски съюзници, подобни на тези, които съществуват в НАТО.

За това съобщава американският портал Axios, цитиран от Укринформ.

По негови данни, администрацията на САЩ, освен проект на план от 28 точки, е предала на украинската страна и проект на още един документ, в който става дума за гаранции в сферата на сигурността по образец на член 5 от Северноатлантическия договор, който предвижда колективен отговор в случай на въоръжено нападение срещу една или повече страни членки на НАТО.

Съгласно публикувания от портала текст на проекта на споменатия документ, САЩ потвърждават, че значително, умишлено и продължително въоръжено нападение над Украйна от страна на Русия ще бъде разглеждано като нападение, което застрашава мира и сигурността на трансатлантическата общност. В такъв случай президентът на САЩ след незабавни консултации с Украйна, ръководството на НАТО и европейските партньори ще определи мерките, необходими за възстановяване на сигурността.

„Тези мерки могат да включват използване на въоръжени сили, разузнавателна и логистична подкрепа, икономически и дипломатически стъпки, както и други действия, които бъдат счетени за целесъобразни. Съвместен механизъм с участието на НАТО и Украйна ще оценява всякакви твърдения за нарушение (на мирния договор – бел.)“, се посочва в проекта на документа.

В него се уточнява, че страните членки на НАТО, включително Франция, Великобритания, Германия, Полша и Финландия, потвърждават, че сигурността на Украйна е неразделна част от стабилността в Европа, и се задължават съвместно със САЩ да реагират на всяко нарушение, осигурявайки единно и надеждно възпиране.

Тези договорености са разчетени за 10 години с възможност за продължаване. Предвижда се документът да бъде подписан от представители на Украйна, САЩ, ЕС, НАТО и Русия.

Отбелязваме, че по-рано Axios публикува 28-те точки от проекта на новия американски план за прекратяване на руската война срещу Украйна, но сред тях нямаше точка за колективен отговор в случай на нападение над Украйна. Ставаше дума само за това, че Украйна ще получи надеждни гаранции в сферата на сигурността. Освен това се подчертаваше, че Киев ще се откаже от членство в НАТО, а Северноатлантическият алианс се задължава да не приема Украйна.

Както съобщи Укринформ, президентът на Украйна Володимир Зеленски официално е получил от американската страна проекта на план, който според оценката на американската страна може да активизира дипломацията.