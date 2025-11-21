Разкритикуваха правителството на Джонсън заради действията срещу COVID-19

Резултатите от публично разследване, публикувани в четвъртък, остро критикуваха първоначалната реакция на правителството на Обединеното кралство на пандемията от коронавирус в началото на 2020 г. като "твърде малка и твърде късна“, като се казва, че неспособността да се блокира страната по-рано "е довела до неприемлива загуба на живот“.

Разследването, председателствано от съдия Хедър Халет, установи, че хаосът в сърцето на тогавашното консервативно правителство и неспособността да се вземе COVID-19 на сериозно потенциално са коствали 23 хиляди живота само в Англия през първата вълна на пандемията.

Докладът на Халет за реакцията на правителството на COVID-19, втората от четирите теми за пандемията, които тя оценява, установи, че тогавашният премиер Борис Джонсън е ръководил "токсична“ култура на Даунинг стрийт и редовно е променял мнението си, докато водещи членове на кабинета, както и ключови учени, не са действали с необходимата спешност за справяне с вируса.

След седмици на нарастващи случаи и дни след като повечето други европейски държави бяха въвели карантина, Джонсън обяви карантина в цялото Обединено кралство на 23 март 2020 година, припомня Euronews.

"Ако карантината беше наложена една седмица по-рано от 23 март, данните сочат, че броят на смъртните случаи само в Англия през първата вълна до 1 юли 2020 г. щеше да е намалял с 48%. Това са приблизително 23 000 по-малко смъртни случая", аргументира се съдия Халет.

Тя каза, че карантината е можела да бъде по-кратка, ако е била въведена по-рано.

Обединеното кралство претърпя едно от най-смъртоносните огнища на COVID-19 в Европа, с около 240 хиляди смъртни случая, свързани с вируса.

Докладът е насочен към няколко лица, включително Джонсън, който беше обвинен в твърде "оптимистичен“ поглед върху перспективите си в първите месеци на 2020 г.

Халет каза, че неговият специален съветник Доминик Къмингс е използвал "обиден, сексуализиран и женомразен“ език, докато е "отравял“ атмосферата в сърцето на правителството.

Групата за кампания "Опечалени семейства за справедливост заради COVID-19“ приветства констатациите на Халет и обвини Джонсън за голяма част от провалите, който самият той беше хоспитализиран с вируса в ранните дни на пандемията.

"Макар че е оправдателно да видим как Борис Джонсън е обвиняван черно на бяло за катастрофалното неправилно справяне с пандемията, е опустошително да си помислим за животите, които можеха да бъдат спасени при друг министър-председател“, се казва в изявление.

По време на пандемията Борис Джонсън постави политическата си репутация пред обществената безопасност.

Халет ръководи национално разследване на всички аспекти на справянето с пандемията. Разследването започна преди две години и се очаква да продължи до 2027 г.