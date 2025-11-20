IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Украйна готова да работи по плана на САЩ за прекратяване на войната

В близките дни се очаква и разговор между Доналд Тръмп и Зеленски

20.11.2025 | 18:50 ч.
Украйна обяви, че е получила “роектоплан“ на САЩ с предложения за прекратяване на войната с Русия и че е готова да обсъди съдържанието му с Вашингтон.

Канцеларията на президента Володимир Зеленски посочи, че Киев е готов “конструктивно да работи с американската страна и че ще работи по пунктовете от плана, за да бъде постигнато достойно прекратяване на войната“.

Без да разкрива подробности за предложените точки — за които се съобщава, че в голяма степен отразяват руските искания — Киев уточни, че Зеленски очаква разговор с президента на САЩ Доналд Тръмп “през следващите дни“. / БГНЕС

Тагове:

Володимир Зеленски войната в Украйна мирни преговори американски план Русия
Войната в Украйна
