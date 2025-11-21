IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Румен Радев назначи посланици в Словакия, Сърбия и Тунис

Указите са публикувани в днешния брой на "Държавен вестник"

21.11.2025 | 11:00 ч. 1
Снимка: БГНЕС

Президентът Румен Радев е издал укази, с които назначава посланици в Словакия, Сърбия и Тунис. Указите са публикувани в днешния брой на "Държавен вестник". 

Снежана Иванова Йовева-Димитрова е назначена за посланик в Словакия, Ангел Александров Ангелов - в Сърбия, а Боряна Иванова Симеонова - в Тунис.

По-рано този месец Светлан Стоев беше назначен за посланик в Швейцария. През октомври Никола Георгиев Николов беше назначен за посланик в Армения, Елеонора Димитрова Димитрова - в Бразилия, Димитър Михайлов Михайлов - в Катар, Наталия Евгениева Узунова - за посланик в Белгия, Елизабет Константинова Върбанова - в Нидерландия, а Георги Петров Воденски - в Казахстан.

Според Конституцията президентът назначава ръководителите на дипломатическите представителства по предложение на Министерския съвет.

В края на лятото президентът Румен Радев и премиерът Росен Желязков размениха реплики по повод назначенията на посланици.
Посланиците са съгласувани миналата седмица най-сетне пакетно, както трябва да бъде, но и с компромиси от моя страна, защото продължавам да чакам техните предложения за ключови столици, като Вашингтон, каза президентът Румен Радев в края на август и добави, че не е само столицата на САЩ. Искам да призова тази тенденция за временно управляващи посолствата да не се превръща в норма, а тя вече клони в такава, заяви Радев.

Ден по-късно премиерът Росен Желязков отговори, че Министерският съвет ще предложи посланици. По отношение на посланиците се предвижда предварително съгласуване с президента преди правителството да направи своите предложения. Това има една цел - да се синхронизират вижданията на президент и правителство по отношение на външнополитическата дейност на държавата в лицето на посланиците, каза Желязков. Отдавна сме изпратили имената в президентската институция. Радостното е, че президентът съгласува тези имена и с решение на Министерския съвет ще му ги предложим, каза премиерът тогава.

