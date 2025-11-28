Срутване в "Байконур" спря руските мисии към МКС за първи път от 1961 г.

Сервизна кабина се срути на космодрума "Байконур" по време на изстрелването на космическия кораб "Союз МС-28" към Международната космическа станция (МКС). Срутването е станало на подвижната сгъваема конструкция под стартовата площадка, където се работи по опашната част на ракетата. Инцидентът е причинен от газова струя от двигателя на първия етап на ракетата, която е разкъсала част от стартовия комплекс, съобщи The Moscow Times, цитирайки The Insider на 27 ноември.

Анализаторът Георги Тришкин обясни, че тази конкретна сервизна кабина е от решаващо значение за изстрелването на руски пилотирани мисии до МКС и инцидентът може да доведе до неопределено забавяне на изстрелванията на космическите кораби "Союз" и "Прогрес". Няма пострадали космонавти, но съоръжението сега се нуждае от ремонт, който може да отнеме до две години.

Роскосмос потвърди повреда на няколко елемента от стартовата площадка, но увери, че ремонтите са в ход с резервни части.

Сривът временно е оставил Русия неспособна да изстрелва екипажни мисии, което е първото подобно прекъсване от 1961 г. насам. Алтернатива на ремонтите би била модернизацията на стартовата площадка "Гагарин", но усилията за модернизирането ѝ бяха възпрепятствани от оттеглянето на ОАЕ от проекта след руската инвазия в Украйна, според The ​​Moscow Times.

Преди това беше съобщено, че Европейската комисия се стреми към официално интегриране на Украйна в ключови европейски космически инициативи, признавайки решаващата връзка между отбраната и сигурните сателитни технологии във военно време.

Европейската комисия представи предложение до Съвета на ЕС за започване на преговори за участието на Украйна в компонента "Правителствени сателитни комуникации" (Govsatcom). Този компонент е част от по-голямата космическа програма на ЕС и Програмата за сигурна свързаност на Съюза.