Василев за оттегления бюджет: Чуха българските граждани

След като не чуха опозицията, след като не чуха експертите, след като не чуха бизнеса, се радваме, че най-накрая чуха българските граждани и този пагубен за страната бюджет ще бъде оттеглен и преработен. Така лидерът на “Продължаваме промяната” коментира решението на Бойко Борисов да оттегли бюджета.

Ивайло Мирчев отбеляза, че оттук нататък е важно да бъдат приети предложените от тях реформи.

“Важно е да бъдат приети нашите предложения, пакетът от 10 мерки и да бъдат махнати всички ограничения към бизнеса, СУПТО, дивидентите. Десните мерки да бъдат изпълнени и България да има добър бюджет, коментира Мирчев