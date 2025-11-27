IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Василев за оттегления бюджет: Чуха българските граждани

Мирчев добави: Важно е да бъдат приети реформите

27.11.2025 | 10:52 ч. Обновена: 27.11.2025 | 10:53 ч. 13
След като не чуха опозицията, след като не чуха експертите, след като не чуха бизнеса, се радваме, че най-накрая чуха българските граждани и този пагубен за страната бюджет ще бъде оттеглен и преработен. Така лидерът на “Продължаваме промяната” коментира решението на Бойко Борисов да оттегли бюджета.

Ивайло Мирчев отбеляза, че оттук нататък е важно да бъдат приети предложените от тях реформи. 

“Важно е да бъдат приети нашите предложения, пакетът от 10 мерки и да бъдат махнати всички ограничения към бизнеса, СУПТО, дивидентите. Десните мерки да бъдат изпълнени и България да има добър бюджет, коментира Мирчев

 

Асен Василев ПП-ДБ протести оттеглен бюджет Бойко Борисов реформи
