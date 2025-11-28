IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Асен Василев категоричен: Да се внесе нова макрорамка

Няма проблем да работим между Коледа и Нова година, добави той

28.11.2025 | 10:17 ч. 5
БГНЕС

БГНЕС

"Ще работим между Коледа и Нова Година, няма проблем, както работят и българските граждани. В момента правилното е да се изтегли бюджетът, да се внесе нова макрорамка”, заяви в кулоарите на парламента лидерът на “Продължаваме промяната” Асен Василев.

Той е категоричен, че ако това не се случи, със сигурно ще има и нови протести.

"Дали наистина ще бъде изтеглен бюджетът", обърна се Ивайло Мирчев към екс финансовия министър.

"Ако не може да се справи с тази работа финансовият министър, да освободи поста и да дойде друг финансов министър", каза Василев.

