С огромни заеми: Германия прие един от най-оспорваните си бюджети

Германия одобри един от най-мащабните и най-оспорвани бюджети в своята история – с общи разходи над 630 милиарда евро и нов дълг в размер на 181,5 милиарда евро.

Това е вторият най-голям бюджет, приеман някога във Федералната република.

С новия финансов пакет страната окончателно се отказва от дългогодишната фискална рестрикция и навлиза в период на мегапроекти, финансирани чрез дълг, чиито резултати и политическа обоснованост предстои да бъдат проверени. Само в основния бюджет са включени 524,5 милиарда евро, като почти 100 милиарда от тях представляват нови кредити.

Останалите средства идват от специални фондове - за Бундесвера, за климата и за мащабния пакет за инфраструктура и климатична неутралност.

Най-значителната част от разходите е насочена към социалната система и пенсионните плащания, които поглъщат повече от една трета от целия бюджет. Основният инвестиционен акцент пада върху транспортния сектор - пътища, мостове и железопътна мрежа - финансиран в голяма степен чрез допълнителни заеми.

Повече пари за отбрана

Сериозно увеличение се наблюдава и при отбраната, чийто бюджет достига рекордните 108 милиарда евро; Украйна ще получи 11,5 милиарда евро военна помощ - най-голямата сума досега, информира БНР.

Политическата атмосфера в страната е напрегната. АзГ, "Зелените" и "Левицата" гласуваха "против", макар и по различни причини. АзГ определя бюджета като "финансов шут" на международната сцена заради увеличаващите се дългове и лихви.

"Зелените" и "Левицата" критикуват не толкова заемите, колкото разпределението на средствата, обвинявайки управляващите, че влагат пари в "предизборни подаръци" вместо в сериозно модернизиране на инфраструктурата.