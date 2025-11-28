Ахилесовата пета на Русия: Кои са нещата, които не може да произвежда сама?

Американска група е идентифицирала няколко неясни, но потенциално ключови санкции, които биха могли сериозно да нарушат военните усилия на Русия в Украйна, след като миналия месец бяха насочени към най-големите петролни компании на Кремъл.

Предишни кръгове санкции бяха приложени към руски енергийни компании, банки, военни доставчици и "сенчестата флотилия" от кораби, превозващи руски петрол.

Но Dekleptocracy, група на гражданското общество, която изследва военната икономика на Русия, казва, че химикалите, използвани за производството на механични смазочни материали и гуми с военен клас, са уязвимост, която политиците на САЩ, Великобритания и ЕС биха могли да използват.

Кристофър Харисън, президент на групата и бивш експерт на Държавния департамент по въпросите на Русия, описа целите като "неясни и специфични", за разлика от микрочиповете и петролните компании, които обикновено привличат вниманието на правителствата и агенциите. Но те са трудни за замяна и са от съществено значение за способността на Москва да разполага танкове и да се бие, казва Dekleptocracy.

"Недостигът на смазочни материали би нанесъл сериозни щети на руската военна машина", пише в последния си доклад.

Само шепа компании по света произвеждат химически добавки за механични смазочни материали – моторно масло за танкове и автомобили. Почти всички те спряха да продават химикалите на Русия в началото на пълномащабното ѝ нахлуване, което доведе до широко разпространен недостиг и оплаквания от автомобилисти.

DeKleptocracy установи, че една китайска компания, Xinxiang Richful, сега задоволява голяма част от търсенето на Русия, доставяйки до 8 милиона кг на месец. Richful наскоро откри офис във Вирджиния. Блокирането ѝ, както и на няколко по-малки доставчици, би създало недостиг на механични смазочни материали в Русия, казва групата.

Xinxiang Richful не отговори на искане за коментар.

DeKleptocracy също така установи, че Русия има малък вътрешен капацитет за производство на ускорители на вулканизацията и други вещества, необходими за производството на гуми с военно предназначение.

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви на среща на Г-7 миналата седмица, че повечето основни варианти за санкции са били предприети.

"Е, не е останало много за санкциониране от наша страна, искам да кажа, ние ударихме техните големи петролни компании, което е това, което всички искат", каза той.

Том Кийтинг, директор на центъра за финанси и сигурност в Кралския институт за обединени служби, водещият британски мозъчен тръст в областта на отбраната, заяви, че откритията на Деклептокрацията са ценна работа и доказателство, че целите на санкциите остават.

"Докато Русия успешно набавя компонентите, необходими за военните ѝ цели, и докато Русия успешно продава петрола си, околната среда остава богата на цели", каза той.

Русия има силна петролна индустрия, но ѝ липсват местни производители на много по-малко известни, но важни химикали, включително хранителни добавки и вещества, използвани за производството на гуми, фармацевтични продукти и шампоани. Москва стартира инициатива по-рано тази година за производство на стотици химикали в страната – още едно доказателство, че секторът е слабост, казва Деклептокрацията.

"Разгледахме руската икономика, някои от нещата, от които те абсолютно се нуждаят, за да поддържат военната си машина в действие", обяснява Харисън, цитиран от The Guardian. "Разгледахме тяхната производствена база, тяхната химическа база, за да открием критични проблеми, нещата, които руснаците не могат да произведат сами."

Коментарите на Рубио дойдоха, след като САЩ наложиха санкции на руските производители на петрол Роснефт и Лукойл през октомври в опит да "ослабят" руската военна машина.

Кийтинг заяви, че е твърде рано да се реши дали санкциите срещу Роснефт и Лукойл са били ефективни, тъй като е направено малко за прилагане на вторични санкции срещу компании, които продължават да купуват техния петрол.

"Успешният режим на санкции разчита не само на идентифициране на нови цели, но и на осигуряване на прилагане срещу вече идентифицирани цели", казва той. "Съюзниците на Украйна трябва да продължат да прилагат съществуващите санкции и да предприемат действия срещу тези, които улесняват избягването им."

Деклептокрацията участва в предишни усилия за налагане на санкции на газовия терминал Arctic LNG 2. Тя работи с администрацията на Байдън, за да идентифицира елементи от проекта – като например специфични танкери от леден клас – от съществено значение за неговата експлоатация и уязвими за натиск от САЩ.

"Мисля, че те свършиха невероятна работа, демонстрирайки потенциална слабост, която би могла поне да бъде разрушителн", казва Кара Аберкромби, бивш помощник-министър на отбраната на САЩ при Джо Байдън. "Може би не трайно вредна, но със сигурност разрушителна."

Деклептокрацията е част от по-широко усилие на гражданското общество – което включва украински групи като Razom We Stand и B4Ukraine, както и Центъра за напреднали изследвания в областта на отбраната в САЩ – за проучване на огромни количества търговски данни, за да се открият слабости във военната икономика на Русия и да се определят цели за санкции за правителствата. Кийтинг каза, че групите често намират цели, които политиците пропускат.

"Това е много ценна работа. Тя редовно разкрива аномалии, които трябва да бъдат разгледани", казва той.