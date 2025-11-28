IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 138

"Еърбъс" спира около 6000 самолета заради неотложна софтуерна промяна

Очакват се затруднения за авиокомпаниите и пътниците, включително и полети от и до България

28.11.2025 | 23:15 ч. 0
БГНЕС/EPA

БГНЕС/EPA

"Еърбъс" спира около 6000 самолета заради неотложна софтуерна промяна. 

В свое изявление "Еърбъс" посочва, че скорошни инциденти със самолети от семейството А320 са показали, че интензивна слънчева радиация може да повреди данни, които са от критично значение за управлението на полета.

Компанията признава, че наложителната софтуерна промяна ще предизвика неудобства за пасажери и авиокомпании.

Европейската агенция за авиационна безопасност ще издаде извънредна директива. За повечето самолети мярката означава кратко приземяване, но стотици машини може да се нуждаят от хардуерна подмяна и да останат на земята седмици.

Операцията идва в най-натоварения сезон за въздушните пътувания в САЩ и Европа, като се очакват сериозни затруднения за авиокомпаниите и пътниците. А вече стана ясно, че ще засегне и европейски авиокомпании, включително и полети от и до България през следващите дни.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Еърбъс софтуер самолет
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem