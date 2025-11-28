"Еърбъс" спира около 6000 самолета заради неотложна софтуерна промяна.

В свое изявление "Еърбъс" посочва, че скорошни инциденти със самолети от семейството А320 са показали, че интензивна слънчева радиация може да повреди данни, които са от критично значение за управлението на полета.

Компанията признава, че наложителната софтуерна промяна ще предизвика неудобства за пасажери и авиокомпании.

Европейската агенция за авиационна безопасност ще издаде извънредна директива. За повечето самолети мярката означава кратко приземяване, но стотици машини може да се нуждаят от хардуерна подмяна и да останат на земята седмици.

Операцията идва в най-натоварения сезон за въздушните пътувания в САЩ и Европа, като се очакват сериозни затруднения за авиокомпаниите и пътниците. А вече стана ясно, че ще засегне и европейски авиокомпании, включително и полети от и до България през следващите дни.