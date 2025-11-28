Експлозия и пожар: Два танкера са поразени при неясни обстоятелства в Черно море

Два танкера са поразени при неизяснени обстоятелства във водите на Черно море. Става дума за плавателни съдове, които са под санкции заради участието си в износа на руски петрол след инвазията на Русия в Украйна. Според компании за морска сигурност и експерти инцидентите могат да са резултат от диверсионна дейност от страна на Украйна.

Преди месец руското разузнаване предупреди за възможни диверсии в Черно море, а някои специалисти смятат, че подобни действия могат да отклонят вниманието от течащите големи корупционни скандали в страната.

Пожар е избухнал на борда на танкер KAIROS (IMO: 9236004) във водите на Черно море. Съдът е плавал към руското черноморско пристанище Новоросийск и се е намирал северно от бреговете на Кефкен.

Корабната агенция съобщава, че е възможно плавателният съд да се е натъкнал на мина и да е в опасност от потъване.

Турската дирекция по морски въпроси заяви, че танкерът е съобщил за „външен удар“, който е причинил пожар на 28 морски мили от турския бряг. Дирекцията обяви, че на борда има 25 души екипаж. Състоянието на екипажа е добро и към мястото са изпратени спасителни екипи за евакуацията му. Някои от членовете на екипажа вече са евакуирани от намиращ се наблизо кораб, е казал запознат източник.

Вторият танкер, VIRAT (IMO: 9832559), е подал сигнал за бедствие, когато се намира на около 35 морски мили северно от турските брегове на Черно море. Също за него се съобщава за експлозия и пожар.

Турският министър на транспорта и инфраструктурата Абдулкадер Уралоглу потвърди двата инцидента и похвали действията на персонала на Бреговата охрана за професионалната им реакция при евакуацията. Плаващият под флага на Белиз бълкер NEW VICTORY (IMO: 9159050) е насочен към втория поразен танкер.

Експертите предупреждават, че всички страни на Черно море са изправени пред потенциален риск от екологична катастрофа в случай на пълномащабен разлив на петрол, особено ако бъдат засегнати по-големи танкери.

Евентуален разлив би имал сериозни екологични последици:

Масова смърт на морски обитатели и птици

Замърсяване на крайбрежията, като разливът може да достигне плажове и населени зони

Дългосрочно увреждане на морската екосистема, чието възстановяване може да отнеме десетки години

Замърсяване на рибните ресурси, правещи ги непригодни за консумация, с последваща тежка загуба за риболовната индустрия

Икономическите и социални последици биха включвали

Удар по туризма в региона

Разходи за почистване и възстановяване

Заплаха за здравето на хората

Въпреки че при предишни по-малки разливи, например край Керченския пролив, българските власти са съобщавали, че циркулационните вихри в Черно море предпазват крайбрежието, пълномащабен разлив би създал значителен и непредсказуем риск за целия басейн.