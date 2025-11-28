"Lolita Express" на Епстий: Тайни ВИП приятели, купонясвали с педофила, ще бъдат разкрити в архива

Това беше конвейерна лента на покварата, както и совалка за някои от най-известните личности в света, включително двама американски президенти.

Сега още тайни на скандалния частен самолет "Lolita Express" на Джефри Епстийн ще бъдат разкрити с предстоящото разсекретяване на правителствени досиета за починалия педофилски финансист.

Известният трафикант на секс използваше своя Boeing 727-100, за да превозва множество международни звезди по целия свят, включително Бил Клинтън и бившия принц Андрю, сега известен просто като г-н Андрю Маунтбатън Уиндзор.

Епстийн също така използва N90JE, за да превозва младите си момичета между луксозни домове в Ню Йорк, Американските Вирджински острови, Ню Мексико и крайбрежното си имение в Палм Бийч, Флорида.

Президентът Доналд Тръмп, посочен като пътник в самолета според дневниците на полетите, подписа Закона за прозрачност на Епстийн на 19 ноември. Това означава, че Министерството на правосъдието има срок до 19 декември да публикува всички некласифицирани записи от разследването на чудовището, което се самоуби в затвора през 2019 г.

Те трябва да включват и файлове, свързани с неговата съучастничка "мадам“, Гилейн Максуел, която излежава 20-годишна присъда в удобен затвор в Тексас – и най-важното, "дневници на полетите или записи за пътуване“, включително "маршрути, записи на пилоти“.

Следователно е вероятно всякакви разкрития да включват акцент върху скандалния самолет, в който 63-годишната Максуел е била снимана как прави масаж на краката на Епщайн с широко разкопчана бяла риза. А това означава възможността цяла поредица от ВИП имена да бъдат разкрити и да се забъркат в ужасната история за Епстийн.

Самолетът, който извърши последния си полет през 2016 г., стоеше самотен на летище "Брънсуик Голдън Айлс“ в Джорджия.

Eксклузивни снимки, направени от Daily mail показват просторното разположение на самолета, който е разделен на поредица от стаи. Крещящо червено, тъмнокафяво, кремаво и месингово доминираха в декора, който включваше обширни дървени ламперии, огледални стени и дълбоки възглавници.

Една стая е обзаведена със секционни дивани с индивидуални подлакътници, каквито много семейства имат в домовете си, за да гледат телевизия. Друга беше доминирана от яркочервен кадифе, включително диван с панели.

В задната част на самолета има голямо дървено легло с чекмеджета под матрака, в които все още имаше резервно спално бельо.

79-годишният Клинтън е летял с него около 26 пъти, след като е напуснал поста си, но едва ли би разпознал някогашния разкошен интериор, който в днешни дни е бледа сянка на пищността, Въпреки това, смразяващи насоки за скандалния бивш собственик са останали – включително кърпи с монограма и бутилка бебешки лосион Johnson's в баня с дървени панели.

Тоалетна хартия, бутилки за вода и разтворимо кафе бяха други напомняния за предишния живот на корозиралия и практически вече безполезен самолет.

Самолетът пристигна в Джорджия от Палм Бийч на 11 юли 2016 г. и три години по-късно той е нерегистриран. Преди две години базираната във Флорида World Aviation Services, която го придоби, заяви пред Daily mail, че е готов за бракуване, след като купувач за самолета не е намерен.

ВИП-ове на борда

Представители на Клинтън заявиха, че той е летял с Lolita Express в четири общи пътувания, свързани с хуманитарна и филантропска работа за неговата фондация. Те включват множество полети до места, включително Мароко, Китай, Армения, Япония, Сингапур, Норвегия и Белгия.

Бившият главнокомандващ на САЩ многократно е заявявал, че не е знаел за престъпленията на Епстийн. Той също така отрича някога да е посещавал прословутото убежище на педофила в Литъл Сейнт Джеймс на Американските Вирджински острови, където момичета са били внасяни, за да бъдат ужасяващо сексуално малтретирани.

Въпреки това, през 2002 г. той е сниман да получава масаж на врата от масажистката, превърнала се в актриса, Чонте Дейвис, която е била на 22 години по това време.

Meet Bill Clinton. He was the President of the US. Here he is getting a massage from Chauntae Davies, an Epstein victim and accuser. pic.twitter.com/2wzVygNF6l — True Street Media (@truestreetmedia) August 31, 2023

Снимката го показва как се усмихва, докато коленичила Дейвис масажира раменете му в шезлонг на летището по време на спирка за зареждане с гориво на "Lolita Express" в Португалия по време на пътуване на фондация до Африка.

Максуел също е на борда на самолета и според съобщенията е насърчила Дейвис да направи на Клинтън масажа, след като той се е оплакал, че е "схванат".

Бившият терапевт, който по-късно обвини Епстийн в многократно изнасилване, каза, че Клинтън е бил "перфектен джентълмен“ по време на пътуването и че не е видяла "абсолютно никаква нечестна игра с негово участие“.

Съпътник в мисията на фондация "Клинтън“ в Африка беше носителят на "Оскар“ Кевин Спейси, на 65 години, който каза, че в самолета е имало "млади момичета“.

Президентът Тръмп беше посочен като пътник в дневника на полета, разкрит в процеса срещу Максуел през 2021 г. в Ню Йорк, в който тя беше призната за виновна по шест обвинения, включително трафик на непълнолетно лице за сексуална експлоатация.

Той показва, че той е пътувал на две крачки през май 1994 г. с бившата си съпруга Марла Мейпълс и след това с невръстната си дъщеря Тифани до Тетерборо, Ню Джърси.

Междувременно, дневници показват, че бившият принц Андрю, е направил четири пътувания с "Lolita Express".

Те включват полет от Американските Вирджински острови до Палм Бийч през 1999 г. с руския модел Анна Малова, която по-късно беше затворена в Съединените щати заради болкоуспокояващи, отпускани по лекарско предписание. Бившият принц отрече да е стъпвал на остров Литъл Сейнт Джеймс, в островната верига.

Пилотът на кораба Епстийн Дейвид Роджърс заяви в съдебни показания, че Андрю е летял със самолета поне два пъти с трагично засегнатата Вирджиния Джуфре.

Джуфре е получила около 16 милиона долара в поверително споразумение от Андрю през 2022 г., въпреки че кралското семейство продължава да отрича твърденията ѝ за сексуални престъпления. Тя се самоуби през април тази година в дома си в Австралия.