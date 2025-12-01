IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Швейцария реши: Без жени в казармата

Идеята беше отхвърлена на референдум

01.12.2025 | 09:04 ч. 3
Снимка Пиксабей

Снимка Пиксабей

Швейцарците решително отхвърлиха на референдума вчера идеята жените да преминават през военна служба, участие в екипи за гражданска защита или подобни организационни форми, предаде Асошиейтед прес.

Официални резултати от референдума показват, че повече от половината от швейцарските кантони отхвърлят идеята недвусмислено. Инициативата пропада, защото, за да бъде одобрена, тя се нуждае от подкрепата на мнозинството от гласоподавателите и кантоните.

Поддръжниците на плана за военната служба се надяваха, че той ще засили обществената сплотеност, като създаде нови работни места в сектори като опазването на околната среда, продоволствената сигурност и полагането на грижи за възрастните хора.

Предложението бе направено в момент, в който други европейски страни намират начини да укрепят въоръжените си сили с оглед на засилващите се опасения за потенциала на Русия да бъде заплаха.

Младите мъже в неутрална Швейцария вече са задължени да преминават през военна служба или да участват в екипи за гражданска защита. /БТА

