Турските митничари на Капъкуле заловиха 23 кг скънк на влизане от България

Наркотикът е разкрит в автомобил с чужда регистрация

01.12.2025 | 09:57 ч. 3
Снимка: архив, БГНЕС

При операция ГКПП Капъкуле на българо-турската граница турски митничари са заловили пратка с над 23 кг скънк (вид канабис със засилено действие) при опит да бъде внесен нелегално в Турция.

По информация на Хаберлер наркотикът е разкрит в автомобил с чужда регистрация, който пристигнал  на  митницата на Капъкуле от ГКПП Капитан Андреево.

При проверката на автомобила с рентгенов апарат било установено наличие на нерегистриран товар. Въз основа на това екипите предприели щателна проверка на колата. В проверката било включено куче, обучено за разкриване на наркотици. В тайник под седалката на автомобила били намерени пакети с  общо 23,820 кг скънк. 

Водачът на автомобила, чиято самоличност не се съобщава, е задържан от полицията и е предаден на съда, който е постановил постоянен арест по обвинение за наркотрафик.
(Специално за БТА от Нахиде Дениз)

 

скънк Капъкуле наркотици Турция
