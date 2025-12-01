От днес: Депутатите няма да паркират на пл. "Св. Александър Невски"

От днес влизат в сила нови правила за народните представители - съгласно писмо от председателя на парламента Рая Назарян от днес депутатите няма да използват за паркиране на автомобили обособената на площад "Свети Александър Невски" зона за охрана.

Пространството до историческата сграда на Народното събрание тази сутрин не е заето от коли, съобщава БНР.

“Не може депутатите с техните високи заплати да са по-привилегировани от хората и при положение, че няма никакви паркоместа, налични за нормален човек да дойде и да си свърши някоя работа в центъра”, споделя пред националното радио столичанин.

"Може би е добре да се обособи и някаква част като синя зона, тъй като живущите в района, както съм аз в случая, няма да има къде да паркират и в момента е трудно паркирането, в крайна сметка и пешеходна зона е добре…За да има хората къде да се разходят и да има къде да паркират”, споделя друг.

Припомняме, че до решението се стигна след като Назарян постави въпроса за обсъждане по време на заседанието на Председателския съвет на парламента през миналата седмица. Тя отбеляза, че цялата дейност на народните представители и администрацията на законодателната институция вече е съсредоточена в сградата на пл. “Княз Александър Първи".