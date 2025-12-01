IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 57

От днес: Депутатите няма да паркират на пл. "Св. Александър Невски"

Пространството може да бъде обособено като пешеходна зона

01.12.2025 | 10:35 ч. 11
БГНЕС

БГНЕС

От днес влизат в сила нови правила за народните представители - съгласно писмо от председателя на парламента Рая Назарян от днес депутатите няма да използват за паркиране на автомобили обособената на площад "Свети Александър Невски" зона за охрана.

Пространството до историческата сграда на Народното събрание тази сутрин не е заето от коли, съобщава БНР.

“Не може депутатите с техните високи заплати да са по-привилегировани от хората и при положение, че няма никакви паркоместа, налични за нормален човек да дойде и да си свърши някоя работа в центъра”, споделя пред националното радио столичанин.

Свързани статии

"Може би е добре да се обособи и някаква част като синя зона, тъй като живущите в района, както съм аз в случая, няма да има къде да паркират и в момента е трудно паркирането, в крайна сметка и пешеходна зона е добре…За да има хората къде да се разходят и да има къде да паркират”, споделя друг.

Припомняме, че до решението се стигна след като Назарян постави въпроса за обсъждане по време на заседанието на Председателския съвет на парламента през миналата седмица. Тя отбеляза, че цялата дейност на народните представители и администрацията на законодателната институция вече е съсредоточена в сградата на пл. “Княз Александър Първи". 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

площад Александър Невски народни представители паркирани автомобили пешеходна зона София Рая Назарян
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem