Три непокорни монахини окупираха манастира си, не искали в старчески дом

Три възрастни монахини отказаха да отидат в дом за пенсионери, затова просто окупираха стария си манастир. Сестрите Бернадет, Рита и Реджина (всички над 80 години) получиха съчувствие от цял ​​свят. А сега те празнуват трогателния си успех, получавайки постоянно пребиваване в манастира си в замъка Голденщайн близо до Залцбург.

Директорът на абатството Маркус Грасл изненада непокорните монахини с радостната новина, както съобщава Salzburger Nachrichten и други издания. Според репортажа сградата ще бъде пригодена за възрастта им и ще бъдат осигурени грижи за монахините.

Грасл обаче постави условия към предложението си: Сестрите ще трябва да живеят в "уединение" в бъдеще – манастирът ще остане до голяма степен затворен за външни лица.

През септември възрастните жени напуснаха дома за пенсионери, който им беше отреден, защото вече не искаха да живеят там. Те се върнаха в дома си в замъка Голденщайн, където бяха живели и работили десетилетия.

Конфликтът с ръководството на абатството тлееше от няколко години: През декември 2023 г. трите сестри не можаха да се върнат в манастира си след престой в болница. Сестра Бернадет разказа пред ORF:

"Ключалките бяха сменени, вече нямахме достъп до вещите си."

Те бяха откарани директно в дом за пенсионери.

"Отмъщението" на монахините

През септември трите монахини се появиха отново в манастира с мебелите си, започнаха да заемат помещенията и се позоваха на нотариално заверено обещание. Това обещание, заедно със свързаното с него "право на пребиваване доживот", беше анулирано от Църквата с мотива, че трите монахини вече не са способни да се справят сами.

Сега настоятелят на абатството, Грасл, промени решението си. Неговото компромисно предложение беше представено на поддръжниците на монахините – включително бивши ученички от манастирското училище "Голдънберг". А монахините трябва да обмислят предложението.