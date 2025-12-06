Украински дрон удари сграда в Грозни, Кадиров обеща суров отговор

Лидерът на руската автономна република Чечения Рамзан Кадиров публикува в своя канал в Телеграм видеообръщение след атаката с украински дрон срещу многоетажна сграда в Грозни, в което призова народа на Украйна да се противопостави на войната с Русия, предаде ТАСС.

"Когато сте поотделно те ви разкъсват. Излезте всички и кажете думата си. Убиват вашите деца. Затова излезте и кажете думата си", казва Кадиров в обръщението си.

Той отбеляза, че когато украинските военни биват взети в плен, те молят да не ги връщат обратно.

"Бъдете внимателни, защото иначе ще загубите напълно своята нация. Ако в Украйна има поне един мъж, той трябва да застане начело, а народът трябва да го последва", добави Кадиров.

Той също така заяви, че през следващата седмица военните обекти на Украйна ще бъдат подложени на атаки в отговор на удара с дрон по многоетажна сграда в Грозни.

"От утре и през следващата седмица украинските фашисти ще почувстват нашия суров отговор. Само че ние, за разлика от тях, няма да нанасяме страхливи удари по мирни обекти. Нашите атаки ще бъдат насочени към военни терористични обекти на украинските нацисти“, написа той.