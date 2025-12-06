Любимата TikTok звезда на Италия: 84-годишна баба призовава инфлуенсърите да работят

Любимият инфлуенсър в TikTok на Италия смята, че повечето хора в платформата трябва да си намерят истинска работа. Тя е работила като чистачка, шивачка, търговец на едро на птици, производител на вино и зехтин - и е 84-годишна баба.

Силвана Бини, която стана известна с видеоклиповете си, в които готва класически ястия като карбонара и лазаня, беше избрана за ТикТокър на годината на бляскава церемония по награждаване в Милано тази седмица, след като взе лъвския пай от 2,6 милиона подадени гласа.

Тя обаче не се оставя това да завладее ума й.

"Не гледам TikTok. Не ме интересува и вярвам, че повечето хора в него трябва да си вършат нормалния ден на работа", казва тя, цитирана от The Times.

Това е видът непоколебима честност, която я е превърнала в герой на социалните медии в Италия, натрупвайки 2,1 милиона последователи в TikTok, с общо 8 милиона в Instagram и други платформи.

"В един забързан свят, основан на външния вид, тя е истинска и си говори с камерата, сякаш е човек", казва нейният внук, 29-годишният Габриеле Мартини, който прави и публикува видеата. "Тя всъщност не знае как да използва телефона си и когато хората я срещнат и кажат: "Ти си точно като в TikTok“, тя отговаря: "Как иначе да бъда?"

На Мартини за първи път му хрумва идеята да публикува видеа на баба си през 2023 г., когато търсеше начини да промотира семейната пекарна в Монтеспертоли, близо до Флоренция.

"Не можехме да си позволим тези реклами с перфектни, дизайнерски торти панетоне, но след това снимка, която публикувахме, на която баба държи леко криво панетоне, спечели много продажби. Помислих си, че трябва да публикуваме нейни видеоклипове и всичко се развихри", споделя той. "Първоначално тя беше против, но е предприемач и имаше желание да продава неща. Трябва да работи, иначе ще се разболее."

В TikTok тя пее, докато приготвя паста с риба тон, казва на 12 милиона зрители "вижте колко е красиво това" и възкликва "моли ми да го изям", докато приготвя карбонара за 35 милиона зрители.

Въпреки че споделя любимите си рецепти, Бини призовава последователите си да импровизират.

"Следването на рецептите на сто процента е най-голямата грешка в готвенето - трябва да импровизирате с това, което имате", на мнение е тя.

Любимото ѝ ястие?

"Харесва ми чесън, олио, лют пипер и паста", отговаря тя, а Мартини добави: "Това е много антигурме. Тя готви в огромен тиган, а персоналът в пекарната може да го яде."

Успехът на Бини идва в добър момент за италианските баби, след като те бяха подкрепени от британския YouTube канал Pasta Grannies, както и от Джейми Оливър, британския готвач, който обиколи Италия, за да получи рецепти от тях.

Джо Скаравела, ресторантьор от Бруклин, откри успешно заведение, където всички готвачи са италиански баби, вдъхновявайки филма на Netflix "Нони".

Мартини каза:

"Италия е изградена около семейството и "ноната" е в основата на това, но сега, когато все по-често получаваме храна с доставка, вместо да чакаме "ноната" да прекара шест часа готвейки сос, културата ни е изложена на риск от избледняване."

Бини предложи характерната си откровена защита за бабите.

"Италия остарява и ние, бабите, с нашите мизерни пенсии, издържаме семейства, така че ако не им обръщате внимание, ще ви е на сметка."