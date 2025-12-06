IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 26

Границата с Гърция е отворена и в двете посоки за камиони

Възстановено е пропускането през граничен преход "Промахон" на

06.12.2025 | 08:49 ч. 1
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Възстановено е пропускането през граничен преход "Промахон" на тежкотоварни автомобили и в двете посоки, съобщава на сайта си Главна дирекция "Гранична полиция" (ГДГП) по повод протестите на гръцките земеделци и блокирането с трактори на движението на границата с България. Информацията на "Гранична полиция" е към 6:30 часа тази сутрин. 

Получена е информация, че се възстановява пропускането през граничен преход „Илинден - Ексохи“ на тежкотоварни автомобили и в двете посоки, както и се възстановява пропускането през граничен преход „Капитан Петко войвода - Орменио“ на тежкотоварни автомобили и в двете посоки, допълват от ГДГП.

Свързани статии

На границата с Турция трафикът е интензивен на ГКПП "Капитан Андреево" на изход за товарни автомобили.

Трафикът е нормален на всички контролно-пропускателни пунктове със Република Северна Македония, Сърбия и Румъния.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Гърция граница кулата
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem