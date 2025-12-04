Стотици от ДПС: Подкрепа за нашия лидер Делян Пеевски! "Не" на омразата!

“Не на омразата” и пълна подкрепа за лидера на ДПС и ПГ на ДПС-Ново начало изразиха в свои декларации стотици структури, активисти и кметове на ДПС, съобщиха от партията. Те осъдиха опитите за провокации и насаждане на омраза и етническо напрежение, на които стават свидетели особено в последните дни.

Те изразяват своята благодарност към Делян Пеевски за това, че не допуска българските граждани да бъдат разделяни и противопоставяни - българи, турци, помаци, милети, роми.

Свързани статии Скандал в парламента: Мирчев търси Пеевски и се намериха ВИДЕО

“Ние всички сме граждани на Република България и стоим зад принципите на равноправието и единството. Категорично заявяваме своята готовност да защитаваме правовия ред в държавата с всички демократични средства,” се казва в декларациите, залели социалните мрежи и споделяни от хиляди последователи.

Вчера съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев пресрещна председателя на "ДПС-Ново начало" пред кабинета му заради реплика на Делян Пеевски, че Мирчев "се е навеждал" по време на т.нар. "сглобка" на ГЕРБ и ПП-ДБ. Двамата политици влязоха в словесно и физическо стълкновение.

"Нямам време да говоря с вас, с вас няма да говоря", каза Пеевски и бързо тръгна да се прибира в кабинета си, при което Мирчев опита да го спре.

Пеевски влезе в кабинета си, входът преграден от пазещите го служители на Националната служба за охрана (НСО) и ДПС-НН и отвътре започна да вика: "Не на омразата!". Инструктира Мирчев "да си взема медикаментите".