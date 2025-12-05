Политическите кампании вече и в TikTok, манипулациите там са лесни

TikTok вече е място за политическа кампания и място, където се прави избор. Ако приемем определението на Юрген Хабермас, че изборите се правят в социални сфери, каквито навремето са били семейството, компаниите и дори кръчмите, където хората са общували, сега този избор до голяма степен се прави в TikTok. Това коментира Георги Ангелов, старши анализатор в Sensika Technologies, в предаването „В развитие“ по Bloomberg TV Bulgaria с водещ Антонио Костадинов.

„Лошото е, че това съдържание може да бъде така подготвено, че да залее потребителите и те да виждат само това, което определени политически партии искат да видят. За целта се оказва влияние върху алгоритмите на TikTok, при което след отварянето му виждаме едно и също съдържание. След като го видим няколко пъти, алгоритмите решават, че това е интересно за нас и получаваме повече от същото“, обясни Ангелов.

„При TikTok имаме свръхперсонализиран алгоритъм, при който няколко инфлуенсъри с много последователи могат да въведат всякакви теми.“

Манипулацията в тази социална мрежа е много лесна – достатъчно е да се изгради мрежа и да се купят интеракции – харесвания, гледания, коментари, които не са никак скъпи и има голям пазар за тях, отбеляза гостът.

TikTok се бори с тези практики, собственият му доклад до европейските институции показва колко голяма е манипулацията на изборите. От около 1,4 млн. българи, които използват социалната мрежа, над 240 хил. акаунта са изтрити като неактивни, каза Ангелов. „Това са над една пета от всички акаунти и можем да си представим каква е била манипулацията с тях“, изтъкна той.

Когато се налеят много гледания, харесвания и коментари, алгоритъмът решава, че това съдържание е много важно, показва го на много хора и така се постига лавинообразен ефект, добави събеседникът.

Как работят манипулациите в TikTok?

Манипулациите в социалната мрежа могат да се осъществяват чрез различни фалшиви акаунти - например профили, които произвеждат съдържание, предназначено изцяло за една партия. Отделно се използват инфлуенсъри или акаунти, които пускат филми или откъси от сериали, и в един момент започват да излъчват видеа за определен кандидат на избори, обясни Ангелов.

„Смесването на съдържание е характерно за мрежите за дезинформация, тъй като така то минава по-лесно през филтрите на хората, които нямат дълбоки познания за политиката.“

Друг способ за манипулация е отвличането на хаштагове – TikTok работи с хаштагове, чрез които показва съдържание на хора, включително чрез силно регионално таргетиране. „Това е силен начин за въздействие, тъй като хората в по-малките градове се чувстват изолирани и възприемат това като израз на персонално внимание“, отбеляза Ангелов.

В TikTok се използват и всякакви други инструменти на дезинформацията като яхване на популярни теми, меме културата е силно застъпена, смешки с образи на политически противници, координирани коментари, обобщи той и добави, че тези тактики се използват и във всички останали социални мрежи и работят много добре.

ЕС има инструменти за противодействие, но се страхува от цензура

ЕС има инструменти за бърза реакция, включително Актът за цифровите услуги (DSA), но вероятно се страхува да ги използва, тъй като може за бъде обвинен в цензура, коментира гостът. Според него е важно да се работи и със самите платформи, които са обещали да се борят с възможостите за манипулация, тъй като в противен случай подлежат на санкции, добави той.

„ЕС трябва да е по-бърз в подаването на сигнали, но всяка страна трябва да имплементира регулациите. В България не виждаме да се бърза. Румънците го направиха постфактум, но техният опит послужи в Молдова, където също имаше опити за изборни манипулации чрез социалните мрежи, които бяха пресечени в зародиш“, каза Ангелов.

„Търсят се механизми, по които да се направи един модел, в който всяка държава да има отговорност за собствените си вътрешен ред и национална сигурност.“

Ангелов отбеляза, че потребителите на TikTok остават средно повече от час в социалната мрежа и ако през това време видят десет манипулативни клипчета, това определя самосъзнанието им и създава мнение. В същото време според проучване 70-80% от българите се определят като хора, които целенасочено избягват новините и така според госта стават по-лесни за манипулиране.

