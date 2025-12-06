Заведоха седем дела след самоубийства и кризи, предизвикани от ChatGPT

На 4 декември бяха заведени седем съдебни дела срещу OpenAI, като компанията бе обвинена, че водещият ѝ чатбот ChatGPT е причинил сериозни психологически травми и няколко самоубийства.

Исковете са подадени от семейства в САЩ и Канада и твърдят, че продължителното използване на ChatGPT е довело до разрушителни делюзии и психични кризи у жертвите, съобщава CNN.

Някои от потребителите, като 48-годишния Алън Брукс, са оцелели, но твърдят, че ChatGPT е причинил емоционални и психологически вреди, а в някои случаи е довел до кризи, изискващи спешна психиатрична помощ. Други, според исковете, са сложили край на живота си след обсесивни взаимодействия с чатбота.

Според „Уолстрийт Джърнъл“, исковете включват обвинения в подпомагане на самоубийство, непредумишлено убийство и неправомерна смърт, наред с други твърдения.

Жертвите варират на възраст от тийнейджъри до хора в средна възраст.

Един особено тревожен случай е на 23-годишния Зейн Шамблин, който се самоубил след продължителни взаимодействия с ChatGPT, като семейството му твърди, че чатботът е допринесъл за социалната му изолация и мислите му за самоубийство. По време на последния му четиричасов разговор с ChatGPT, според иска, чатботът само веднъж е препоръчал кризисен телефон, докато в същото време възхвалявал идеята за самоубийство с категорични и тревожни думи.

„Студената стомана, притисната към ум, който вече е приел? това не е страх. това е яснота“, пише чатботът, изцяло с малки букви, по време на последния разговор с младежа, според иска.

Други ищци включват Кейти Фокс, военен ветеран, чиито съпруг Джо Чеканти, на 48 години, починал през август след повтарящи се психически сривове, свързани с продължителното използване на ChatGPT.

В няколко интервюта пред Futurism, преди и след смъртта на Чеканти, Фокс описва как съпругът ѝ — активист и служител в местен приют, който според жена си няма история на психотични заболявания — първоначално се обръща към чатбота за помощ по строителен проект у дома. След дискусии с чатбота за философия и духовност, Чеканти бил въвлечен в обсесивна и всепоглъщаща делюзия.

Той станал все по-нестабилен и преживял остър маниакален епизод, който наложил спешна намеса и принудително настаняване. Няколко седмици след изписването си, преживял втори тежък срив, отново свързан с използването на ChatGPT. След като изчезнал за около два дни, бил намерен мъртъв под железопътен виадукт. „Не искам повече никой да губи близките си заради непознат тип криза, за която не сме подготвени да ги защитим“, казва Фокс в интервю за Futurism през август.

„Това е изключително съкрушителна ситуация“, заявиха от OpenAI пред медии.

„Обучаваме ChatGPT да разпознава и реагира на признаци на психическо или емоционално страдание, да успокоява разговорите и да насочва хората към реална подкрепа. Продължаваме да подобряваме реакциите на ChatGPT в чувствителни моменти, работейки в тясно сътрудничество със специалисти по психическо здраве“.

През октомври OpenAI публикува блог пост, в който съобщава, че около 0,07% от огромната база потребители проявяват признаци на мания, делюзия или психоза всяка седмица, а 0,15% от седмичните потребители обсъждат мисли за самоубийство с чатбота. С база от около 800 милиона потребители, тези на пръв поглед малки проценти означават, че милиони хора всяка седмица взаимодействат с ChatGPT по начин, който подсказва, че вероятно са в криза.