Мицкоски работи за "Сръбски свят", а не за независима РСМ

Ако Християн Мицкоски искаше Северна Македония да бъде независима, българите отдавна щяха да са част от Конституцията. Това заяви пред БГНЕС българският общественик от Северна Македония Драги Каров. Той заяви, че македонското правителство участва и финансира сръбската политика в страната.

"Мицкоски работи за "Сръбски свят' и менталната му сглобка е сърбоманска. Той е титовистко внуче и не работи за независима Македония. Ако работеше за независима Македония и нейните интереси, досега българите щяха да бъдат част от македонската конституция и Северна Македония щеше да тръгне към ЕС. Той нарочно не иска българите да влязат в Конституцията“, каза Каров.

„Политиката на Скопие се води от Сърбия, а Сърбия също е, несъмнено, зле настроена срещу България. Вековният и най-голям неприятел на българите са сърбите“, заяви българският общественик.

Той каза още, че сърбите са „най-геноцидният народ на Балканите“ и то не само спрямо българите, но и спрямо Косово и Босна.

„Политиката на омраза срещу българите в Северна Македония е водена от президента, премиера, министрите, журналистите, съдиите и тайните служби. България трябва да има механизми, с които да накара сърбоманските политици в Македония да престанат с насаждането на тази омраза. Тези политици имат сърбоманска ментална сглобка и не разбират от добро. Те мислят, че България е слаба и могат да говорят всичко най-лошо срещу България и българите“, каза още Каров.