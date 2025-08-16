Мицкоски твърд: Никога няма да се оттеглим от преговорите с ЕС

Премиерът на Република Северна Македония заяви днес, че страната няма да се оттегли от преговорите с ЕС, коментирайки инициативата, внесена в Конституционния съд, с която се оспорва законността на Протокола от второто заседание на Съвместната междуправителствена комисия с България, съобщават медиите в Скопие.

„Абсолютно, никога няма да се оттеглим от преговорите с Европейския съюз. Абсолютно. Това не е целта на това правителство. Напротив, целта на това правителство е да бъде част от ЕС,“ заяви Мицкоски, като призова да се изчака окончателното решение на Конституционния съд по тази инициатива.

Той бе попитан днес в Щип в какво би означавало решението на Конституционния съд за страната и дали Скопие ще се оттегли от преговорната рамка с Европейския съюз.

Конституционният съд съобщи по-рано тази седмица, че е образувано дело по инициатива на бившия депутат и бивш председател на партията ДОМ в Северна Македония Лиляна Поповска, в което се оспорва протоколът и се иска оценка на неговата конституционност и законност.

Документът беше подписан в София на 17 юли 2022 година от тогавашните министри на външните работи на Република България и Република Северна Македония Теодора Генчовска и Буяр Османи.

В протокола от второто заседание на Съвместната междуправителствена комисия се посочва, че „правителството на Република Северна Македония се съгласява, че следващата Междуправителствена конференция с ЕС за приключване на етапа на отваряне на преговорите за членство на Република Северна Македония в ЕС ще се проведе“, след като Северна Македония включи българите в Конституцията си.

Според решението на българското Народно събрание от 24 юни 2022. подписването на протокола беше предпоставка България да одобри преговорна рамка за Република Северна Македония.

По-рано днес министърът на външните работи на Северна Македония Тимчо Муцунски каза, че каквото и да е решението на Конституционния съд по инициативата за обявяване за нищожен на протокола от второто заседание на Съвместната междуправителствена комисия с България, то няма да промени преговорната рамка с ЕС, а самата процедура няма да се отрази на отношенията с България