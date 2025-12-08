След обира: Теч в Лувъра повреди редки книги

Само седмици след дръзкия обир на бижута, музеят Лувър претърпя теч, който повреди стотици редки книги в библиотеката с египетски антики, съобщава Newsweek.

Франсис Стайнбок, зам.-администратор на музея, заяви пред BFM TV в неделя, че теч от водопровод миналия месец е повредил сериозно между 300 и 400 документа в отдела.

La Tribune de l'Art, специализиран уебсайт за изкуство, съобщи, че течът е станал на 27 ноември и не е бил открит, докато не е проникнал в пода отдолу, което е направило някои от книгите и подвързиите "невъзстановими“.

Стайнбок добави, че течът е засегнал една от трите стаи в библиотеката на отдела, като засегнатите произведения са предимно археологически списания и изследователски томове, датиращи от края на 19-ти и началото на 20-ти век, съобщи The New York Times.

Той подчерта, че макар това да са текстове, редовно използвани от египтолозите, "никакви ценни книги“ или древни произведения на изкуството не са били засегнати от инцидента. Стайнбок също така отбеляза, че все още работят по установяване на степента на щетите.

След откриването на теча, служителите на музея са действали бързо, за да изсушат страниците поотделно и са поставили влагоабсорбатори в засегнатото пространство, за да сведат до минимум по-нататъшното влошаване.

La Tribune de l'Art отдава причината за щетите на лошо състояние на тръбите, отбелязвайки, че отделът многократно е искал ресурси за защита на колекцията си от книги от подобни рискове, но не е получил достатъчно финансиране.

Администрацията на Лувъра призна, че основният проблем е бил установен по-рано, като ремонтите са насрочени за следващия септември, съобщи Ройтерс.

Инцидентът последва серия от неуспехи за инфраструктурата и сигурността на музея. През октомври четирима крадци влязоха в Лувъра през светлата част на денонощието и откраднаха бижута на стойност над 102 милиона долара, събитие, описано от френските и международните медии като "дръзък обир на бижута“.

Миналия месец допълнителни структурни слабости доведоха до частично затваряне на галерия, излагаща гръцки вази и прилежащите към нея офици.

Доклад на френския орган за публичен одит, Cour des Comptes, публикуван през октомври, подчертава "неспособността на Лувъра да актуализира инфраструктурата си“, като се посочва, че бюджетният натиск се е влошил от това, което той описва като прекомерни разходи за придобиване на произведения на изкуството, вместо за поддържане на съществуващата инфраструктура.