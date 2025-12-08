IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Самолет се “подхлъзна” и излезе от пътеката за рулиране в Истанбул ВИДЕО

Мокра настилка заради поройни дъждове е причина за инцидента

08.12.2025 | 11:29 ч. 2
HavaSosyalMedya, X

HavaSosyalMedya, X

Посолството на Република Косово в Турция съобщи за лек инцидент на летище "Сабиха Гьокчен“ в Истанбул, при който самолет, управляван от компанията AJet, Boeing 737-800, се е отклонил от пътека за рулиране веднага след кацане.

Самолетът, изпълнявал полет Прищина-Истанбул с номер TKJ76Q / VF102 се е приземил на пистата, но веднага след това се е отклонил от пътеката и е спрял на ръба ѝ.

Според официална информация всички пътници са били евакуирани безопасно, слизайки по външни стълби, без да е необходимо да се използват аварийни пързалки.

Няма данни за пострадали, а пътниците са продължили пътуването си от летището до крайните дестинации.
От самолетната компания AJet потвърдиха за инцидента и добавиха, че причината за подхлъзването е мокрия терен заради поройните дъждове.

Инцидентът е довел до временно преустановявяне на използването на пистата на истанбулското летище, като е имало до 60-минутно забавяне както за заминаващите, така и за пристигащите полети. 

Самолетът е бил безопасно отстранен от мястото.

самолет подхлъзване Прищина Истанбул забавени полети летище Boeing 737-800
