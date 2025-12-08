Самолет се “подхлъзна” и излезе от пътеката за рулиране в Истанбул ВИДЕО

Посолството на Република Косово в Турция съобщи за лек инцидент на летище "Сабиха Гьокчен“ в Истанбул, при който самолет, управляван от компанията AJet, Boeing 737-800, се е отклонил от пътека за рулиране веднага след кацане.
Самолетът, изпълнявал полет Прищина-Истанбул с номер TKJ76Q / VF102 се е приземил на пистата, но веднага след това се е отклонил от пътеката и е спрял на ръба ѝ.
Според официална информация всички пътници са били евакуирани безопасно, слизайки по външни стълби, без да е необходимо да се използват аварийни пързалки.
Няма данни за пострадали, а пътниците са продължили пътуването си от летището до крайните дестинации.
От самолетната компания AJet потвърдиха за инцидента и добавиха, че причината за подхлъзването е мокрия терен заради поройните дъждове.
An AJet Boeing 737-800 veered off the runway after landing at Istanbul’s Sabiha Gokcen International Airport amid heavy rain. All passengers and crew were evacuated safely with no injuries reported. pic.twitter.com/9VJv8FJ14l— DisasterAlert (@DisasterAlert2) December 7, 2025
Инцидентът е довел до временно преустановявяне на използването на пистата на истанбулското летище, като е имало до 60-минутно забавяне както за заминаващите, така и за пристигащите полети.
Priştine–Sabiha Gökçen Uçağı Taksi Yolundan Çıktı
AJet’in #VF102 Priştine-Sabiha Gökçen seferini gerçekleştiren TC-JZN tescilli Boeing 737 tipi uçağı iniş sonrası aşırı yağmur sebebiyle İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nda taksi yolundan çıktı.https://t.co/4nFU8Ptr8K— HavaSosyalMedya (@HavaSosyalMedya) December 7, 2025
Самолетът е бил безопасно отстранен от мястото.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.