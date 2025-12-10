IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
От САЩ: Европа има нужда от електрошок

Трябва да поеме отговорност за съдбата си без финансова помощ от Щатите

10.12.2025 | 10:36 ч. Обновена: 10.12.2025 | 10:47 ч. 45
Снимка: архив, БГНЕС

Европа има нужда от електрошок и трябва да поеме отговорност за съдбата си, заяви посланикът на САЩ в Белгия Бил Уайт в интервю за местна медия. По неговите думи Европа трябва да се справи без финансова помощ от неговата страна.

Понякога хората имат нужда от електрошок, защото БВП в Европа се свива, икономическата обстановка е много тревожна, допълни посланикът. По неговите думи европейските и белгийските разходи са нараснали твърде много и бюджетът не може да покрие всички нужди. Пари при вас няма, ако по подобен начин правех семейния бюджет, отдавна да съм "уволнен", каза Уайт.

Връзките между САЩ и Белгия са нерушими, каквото и да се говори. Много се тревожа за Европа, харчите твърде много, незаконната миграция може да доведе до последици, каквито видяхме у нас, добави той.

Медийното отразяване на президента на САЩ Доналд Тръмп в Европа е ужасно, отвратително, коментира посланикът. По негови наблюдения 87 на сто от информациите за Тръмп в Европа са отрицателни и това не е нито справедливо, нито точно, нито любезно. Това е прекрасен човек и го обичам, заяви посланикът по адрес на своя президент.

Миналата седмица САЩ представиха промени в своята Стратегия за национална сигурност, в които се посочва, че Европа е заплашена от цивилизационно заличаване заради имиграцията. Отправени са критики към състоянието на свободата на словото и е изразена подкрепа към силите на крайната десница.
(кор. на БТА Николай Желязков)

Кое е най-важното събитие в света за отминаващата си 2025 година?

Надежда за мир, но войната в Украйна продължава поредна година
Тръмп встъпи в длъжност и постави условия: На Украйна, Русия, на целия свят
Митата на Тръмп – икономически игри срещу ЕС и Китай
Подкрепа към големия брат: Ким Чен Ун прати войски на Путин
Срещата между Путин - Тръмп
Войната в Близкия изток: Мирът е близо, но не съвсем
Санкциите към Лукойл и Роснефт, които засегнаха няколко страни в Европа
Скандалът с корупция в Украйна
Убийството на Чарли Кърк в САЩ
Разследванията в ЕС за корупция: Удар срещу Урсула фон дер Лайен
Смъртта на Папа Франциск и изборът на новия папа Лъв XIV
Природните катаклизми: Голям пожар вилня в Калифорния, земетресение уби хиляди в Минмар, друго люля с дни Санторини
Изкуственият интелект все по-ударно влиза в живота на хората
Общо 54 гласа

 

