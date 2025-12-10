IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Задържаха сръбски шофьор, нападнал полицай преди "Капитан Андреево"

Образувано е бързо производство

10.12.2025 | 11:33 ч. 10
Снимка: БГНЕС

Сръбски шофьор е задържан за причиняване на телесна повреда на полицай в Свиленград, съобщават от областната дирекция на МВР.

Вчера около 16 часа в близост до изхода за село Капитан Андреево полицаите са патрулирали във връзка със създалата се опашка и увеличен трафик към ГКПП „Капитан Андреево“ на тежкотоварни автомобили.

Униформените са казали на сръбски водач на товарен автомобил Скания, опитващ се да изпревари останалите чакащи товарни коли, че трябва да се нареди на опашката за преминаване.Това не допаднало на 42-годишният сърбин. Той се разгневил посегнал и съборил на земята младши инспектор от управлението.

Последвало е незабавното му задържане до 24 часа в местния арест. По случая е образувано бързо производство.

И вчера и днес опашката от тирове е километрична, което е традиционно преди празниците. Сега ситуацията е усложнена и заради протестите на фермерите в Гърция, тъй като се избягват гръцките пунктове. 

В района на опашката патрулират 6 полицейски екипа.

сръбски шофьор нападна полицай Капитан Андреево
