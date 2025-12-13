Три земетресения са разтърсили Украйна за три дни

Вечерта на 12 декември са регистрирани трусове на 12 км от брега на Крим в Черно море, Главния център за специален мониторинг, на когото се позовава УНИАН. Магнитудът е бил 4,4. Експертите казват, че това земетресение се счита за осезаемо земетресение.

Също така, в 3:40 ч. в съботната нощ бе регистрира земетресение в Черновицка област. Магнитудът му е бил 2,5 (по скалата на Рихтер), с епицентър на дълбочина 3 км. „Според класификацията на земетресенията, то се счита за едва осезаемо“, казват експертите.

Земетресение имаше Украйна и вечерта на 11 декември. Трус с магнитуд 2,9 е регистриран в Тернополска област. С това общият брой на земетресенията в Украйна достига три през последните три дни.