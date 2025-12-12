Британски медии: Най-бедната страна в ЕС е обхваната от политическа нестабилност и несигурност

Британски медии коментират информацията за подадената вчера оставка на правителството на българския премиер Росен Желязков.

В информация на Би Би Си за подадената от кабинета „Желязков“ оставка се казва, че неговото правителство оцеля при пет вота на недоверие и се очакваше вчера да оцелее при шести вот. Желязков обаче обяви оставката на кабинета си малко преди гласуването на този вот. Медията припомня, че оставката последва серия от протести срещу кабинета.

Би Би Си отбелязва, че много от протестиращите са били гневни заради ролите, които са играли две фигури – олигархът Делян Пеевски и бившият премиер Бойко Борисов. Големият протест в сряда в София, в който според различни оценки са участвали между 50 000 и 100 000 души, протече под наслова „Оставка! Пеевски и Борисов вън от властта“, пише Би Би Си, като цитира информация на БТА.

В публикацията на британската медия се припомня, че Пеевски е санкциониран в САЩ и Великобритания заради предполагаема корупция. Неговата партия подкрепяше правителството. Партията на Борисов ГЕРБ, от която и Желязков, пък спечели изборите през октомври 2024 г. Борисов беше министър-председател, когато антикорупционни протести свалиха правителството му през 2020 г., а оттогава в страната се проведоха 7 парламентарни вота.

Въпреки политическата драма в София решението на България да се присъедини към еврозоната на 1 януари догодина не се счита за застрашено. В изявлението си за оставката си Желязков каза, че България е изправена пред голямо предизвикателство и гражданите й ще трябва да представят „автентични предложения“ за това как трябва да изглежда следващото правителство.

Според организацията „Трансперънси интернешънъл“ България е сред страните с най-високо ниво сред държавите в Европа по обществено възприятие на корупцията, пише Би Би Си.

В публикация за оставката на кабинета „Желязков“ англоезичното издание „Политико“ припомня също, че след масовите антикорупционни протести срещу правителството на Борисов през 2020 г. в България са се произвели 7 парламентарни вота. Сегашните масови протести, довели до оставката на кабинета на Росен Желязков, започнаха през ноември и бяха провокирани от спорния проектобюджет, който налагаше по-високи данъци върху частния сектор, докато насочваше повече средства към държавния сектор. Но в крайна сметка бюджетът беше само искрата, подпалила недоволството. Истинската движеща сила зад демонстрациите беше по-голямото неудовлетворение от самото правителство. Така онова, което започна като недоволство заради един икономически въпрос, бързо прерасна в национално движение, призоваващо за отчетност, прозрачност и ново ръководство, пише „Политико“.

България се готви да приеме еврото от 1 януари, като почти половината от хората са скептични спрямо тази стъпка заради опасения от инфлация и заради дезинформация, разпространявана от Русия, насочена към подкопаване на обществената подкрепа за единната европейска валута, коментира още „Политико“.

Британското издание „Гардиън“ напомня също, че оставката на кабинета „Желязков“ последва протести в София и страната, като кадри от дрон в София в сряда показаха, че на протеста там са участвали според български медии над 100 000 души. Вестникът припомня и че в началото протестите бяха насочени срещу проекта за държавен бюджет. Протестиращите определиха злощастния бюджет като прикрит опит да се скрие разрастващата се корупция, която последователните правителства не успяха да изкоренят. После протестиращите разшириха своите искания, като призоваха десноцентристкото правителство да подаде оставка. Проруският президент на страната Румен Радев също призова правителството да подаде оставка, приканвайки управляващите да се вслушат в гласа на хората по площадите. Радев сега се очаква да поиска от партиите в парламента да се опитат да сформират ново правителство. Ако, както изглежда вероятно, те не успеят да го направят, той ще сформира временно правителство, което ще управлява страната до провеждането на нови избори – осмите за 4 години, отбелязва вестникът.

Най-бедната страна в ЕС е обхваната от политическа нестабилност и несигурност, като анализаторите твърдят, че ниското доверие в националните институции и лидери е било изострено от страховете от повишаване на цените в момент, в който България се готви да приеме еврото, допълва „Гардиън“.

Британският „Индипендънт“ също отбелязва, че протестите са започнали първо срещу бюджета, а после са се разширили с призив за оставка на управляващите от десноцентристкото правителство на малцинството, която беше обявена вчера. Изданието също се спира върху подкрепата за протестиращите, изразена от президента на България Румен Радев.

Премиерът Росен Желязков подаде оставка след големи протести в цяла България срещу повишаването на данъците, предвидено в проектобюджета за идната година, отбелязва и „Файненшъл таймс“. В статията се припомня, че правителството на малцинството на Желязков е било подкрепено от различни партии от политическия спектър в България, сред които и тази на Делян Пеевски, бивш медиен магнат, санкциониран за корупция от САЩ и Великобритания. Пеевски отрича обвиненията на тези страни.

В статията се припомня и че Европейската комисия от дълго време предупреждава за пропуски в България при прилагането на принципа на върховенството на закона. В доклад с остър тон през юли ЕК заяви: „Равнището на възприятието за съдебна независимост в България продължава да е много ниско [...] Националната стратегия за борба с корупцията остава ограничена [...] Важни пропуски продължава да има в правилата за почтеността на лицата, заемащи висши изпълнителни функции“, припомня британското финансово издание.

България беше одобрена за членство в еврозоната през юли след многократни забавяния поради политическа нестабилност и неизпълнени цели във връзка с инфлацията. Премиерът Желязков обяви приемането на еврото като едно от най-големите постижения на правителството си. Въпреки това проучване от юли показа, че почти половината от българите остават скептични към тази стъпка поради опасения от висока инфлация и централизация на властта в Брюксел и Франкфурт. Желязков обвини Русия, че разпалва дезинформационни кампании, включително за присъединяването на България към еврозоната, пише „Файненшъл таймс“.

Ръководителката на Европейската централна банка Кристин Лагард и еврокомисарят по икономическите въпроси Валдис Домбровскис се опитаха да успокоят опасенията на българите относно приемане на еврото по време на проевропейска офанзива за спечелване на доверието на обществеността миналия месец. „Важно е да сплотим редиците и да бъдем заедно“, заяви тогава Лагард по време на посещението си в София. „Не е тайна, че Русия води хибридна война срещу Европа и европейските държави членки [...] че разпространява дезинформация“, заяви Домбровскис, когато беше попитан за предполагаеми руски операции за влияние, припомня още британският всекидневник.

