Тихомир Безлов: Големият проблем за политиката в страната ни е, че няма устойчивост

Големият проблем за политиката в страната ни е, че няма устойчивост. Това заяви в студиото на "Брюксел 1" Тихомир Безлов от Центъра за изследване на демокрацията.

"Има един друг голям проблем, на който не му се вижда решението - над 30 години негативна селекция в съдебната система - магистрати, които са влезли в тази съдебна система и сега се самоизбират. Ако тръгнете да ги сменяте през политически инструменти, ще бъде посегателство над съдебната система, ще посегнете на независимостта. Има много трудни решения, които някой трябва да ги вземе, и които не се взимат", подчерта Безлов пред Bulgaria ON AIR.

Той обаче беше категоричен: "Продължаваме да сме демократична държава и на четири години или по-често, вече много по-често, има едни избори. И когато не харесвате някого, гласувате срещу него".

По повод корупционния скандал в ЕС и разследванията за измами в европейските институции, Безлов заяви: "Много по-важна за ЕС и това, което се опитва да прави Европрокуратурата, е освен възможностите да повдига обвинение срещу еврокомисари и политици на високо европейско ниво, за мен другата по-интересна възможност е фокусирането върху зоните, където ЕС губи огромни средства и конкурентоспособност".

Като пример той даде европейските разследванията за ДДС и митнически измами.